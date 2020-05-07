Faset sendromu nedir

Özellikle 50'li yaşlardan sonra görülen bel omurlarında kireçlenme olarak bilinen bir sendromdur.

Faset sendromu terimi, ilk olarak 1933 yılında Ghormley tarafından ortaya atılmıştır.

Ağrıya oldukça duyarlı olan Faset eklem sendromu, omurgamızda oluşan zorlanma ve yüklenme durumunda meydana gelen 'kireçlenme'ye verilen isimdir.

Yaşlanmaya, darbelere, travmalara bağlı olarak faset eklemlerde oluşan bozulmalar şiddetli boyun, sırt ve bel ağrılarına sebep olmaktadır.

Faset eklem sendromunda bozulmalar, yaşlanmanın sonucu olarak ortaya çıkabileceği gibi ağır işlerde çalışan gençlerde de görülebilir.

Spor temposu sert olan insanlarda da görülebilir.

Ayrıca dengesiz yük taşıma da Faset sendromuna vücudumuzu yaklaştıran nedenler arasında gösterilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Faset eklem sendromu, belin yan tarafında oluşan ağrılar sonucunda hissedilir.

Ağrı, bacağa yayılabilir ve sinir sıkışmalarına neden olabilir.

Faset sendromu ağrısı, daha çok yana dönme ve geriye yaslanma pozisyonlarıyla şiddetini artırır.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Tehşis konulmadan önce kişi, mutlaka bir fiziki tedavi sürecinden geçirilmelidir.

Egzersiz tedavisi uygulanır. Özellikle öne eğilme tedavisinin sonuç verdiği görülmüştür.

Yaşanabilecek sinir sıkışmalarına karşı ısı tedavisi de uygulanmaktadır.

Her ne kadar tedavisi olan bir sendrom gibi görünse de en önemli süreç, tedaviden sonra yapılacak olan egzersizlerdir.

Ayrıca cerrahi olmayan yöntemler başarısız olursa, faset rizotomi veya kemik füzyonu da yapılmaktadır.