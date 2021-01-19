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FAST sistemi nedir
- Haber Merkezi
- 19.01.2021 - 17:06
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), resmi web sitesi üzerinden yayınladığı bir duyuru ile yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıkların tamamladığını paylaştı.
Açıklanan sistem Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirildi.
FAST sistemi, farklı bankalardaki hesaplarınız arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceğiniz sistemdir.
ANLIK TRANSFER İŞLEMİ
Ödemelerinizin anlık transferini sağlayacak olan bu sistem,
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7/24 para transfer işlemleriniz gerçekleştirebilecek
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Ödemeniz saniyeler içinde tamamlanacak
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Kullanıcılar işlem sonucuna dair bilgilendirilecek
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Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) sayesinde telefon numarası, e-posta adresi veya TCKN bilgisi ile banka hesaplarınız eşleştirilebilecek
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Kişiler arasında ve ticari işletmelere de karekod ile ödeme yapılabilecek