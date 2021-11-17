Depremlerin merkez noktası olan faylar, yer kabuğunda meydana gelen tektonik hareketler sonucu ortaya çıkar.

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar.

Fay, deprem sonrasında oluşan kayaç kırılmaları boyunca blokların birbirine göre ters tarafa hareket etmesidir.

Türkiye; Avrasya, Anadolu ve Arap levhalarının jeolojik süreçteki etkileriyle şekillenmiş ve diri fay hatları yönünden riskli bir sahada yer almaktadır.

FAY HATTI SORGULAMA

AFAD tarafından sunulan "Türkiye Deprem Tehlike Haritaları" hizmet ile fay hattı sorgulaması yapabilirsiniz. Türkiye fay hatları haritası burada yer almaktadır. İsterseniz e-Devlet üzerinde bulanan https://www.turkiye.gov.tr/afad-turkiye-deprem-tehlike-haritalari sayfasından sorgulama gerçekleştirebilirsiniz.