Feyzullah Efendi Vakası nedir

Osmanlı Devleti'nde II. Mustafa döneminde, hocası ve yakın danışmanı olan Şeyhülislam Feyzullah Efendi aleyhine gelişen bir ayaklanmadır. Edirne vakası olarak da bilinmektedir.

Feyzullah Efendi vakası (Edirne vakası) Osmanlı Devleti'nde II. Mustafa döneminde gerçekleşen, padişahın tahttan indirilmesi ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin öldürülmesiyle sonuçlanan bir olaydır.

İstanbul’daki isyancılar yeni Sadrazam ve Şeyhülislam tayin etmek için Edirne'ye yürüdüler.

EDİRNE VAKASI'NIN SEBEPLERİ

Bu isyana sebep, Feyzullah Efendi'nin devlet idaresinde gerekenden fazla söz sahibi olması ve akrabalarını yüksek mevkilere atamasından kaynaklı çıkmıştı.

Ayrıca isyanın çıkmasındaki en büyük sebeplerden biri de, Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin devlet işlerine gereğinden fazla karışması olduğu bilinir.

II. Mustafa'nın, kaybedilen Zenta Savaşı sonrası İstanbul'a dönmeyip, Edirne'ye çekilmesi ve devlet işlerinden uzaklaşmasıyla Feyzullah Efendi ön plana çıkmıştı.

Bunun üzerine Feyzullah Efendi, devlet işlerinde epeyce bir söz sahibi olmuş ve kendisine yakın olan kişileri önemli mevkilere atamıştı.

Hatta öyle ki, Şeyhülislam olmasına karşın, kendisinden sonra bu göreve gelecek kişinin oğlu olacağı yönünde padişah fermanı bile almıştır.

Öyle ki Feyzullah Efendi bunlarla da sınırlı kalmamış, Edine'nin Osmanlı Devleti'nin yegane başkenti olması konusunda hazırlıklar bile yapmıştır.

İSYANIN SONUCU

Oluşan bu durum sonrası, ayaklanan Cebeci ocağı ve Yeniçerilerin de isyancılara katılmasıyla olaylar gittikçe büyümeye başlamıştır.

İsyan sonuç vermiş ve Sultan II. Mustafa tahttan indirilmiş, yerine Sultan III. Ahmet geçirilmiştir.

Şeyhülislam Feyzullah Efendi ise Bat-Pazarında katledilip ve cesedi Kirişhane'ye kadar sürüklenerek Tunca Nehrine atılmıştır.