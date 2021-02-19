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    Fezleke nedir

    İdari soruşturma oluşturulan şahıs ya da kurumlar hakkında, müfettişlerce ya da soruşturma kurullarınca düzenlenen raporlara fezleke denir.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 16:14
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    Fezleke nedir

    Fezleke, herhangi bir sorunun ya da kararın kısa ve öz şekilde anlatılmasıdır.

    Hakkında idari soruşturma açılan kurum ya da kişiler, soruşturma kurallarına göre müfettişler tarafından düzenlenen bir rapora tabi tutulurlar. Bu rapora da fezleke adı verilmektedir.

    HUKUKTA FEZLEKE

    Hukuk alanındaki fezlekenin amacı, istenilen herhangi bir şeyin en kısa ama ayrıntılı şekilde anlatılmasıdır. Hukuki alanda fezleke, genellikle bir olayın neticesini değil o olayın başlangıcını ifade eder.

    SİYASETTE FEZLEKE

    Siyasi alanda fezleke kapsamında, fezlekeyi veren kişi, fezlekede ismi geçen siyasetçi hakkındaki sorunun özetini yazar.

    Türk Dil Kurumu'na göre, herhangi bir konuda verilen kararın, kısa özet şeklinde yazılan haline fezleke denilmektedir.

    Fezleke nedir #1

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