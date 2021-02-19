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Fezleke nedir
İdari soruşturma oluşturulan şahıs ya da kurumlar hakkında, müfettişlerce ya da soruşturma kurullarınca düzenlenen raporlara fezleke denir.
- Haber Merkezi
- 19.02.2021 - 16:08
- Güncelleme : 19.02.2021 - 16:14
Fezleke, herhangi bir sorunun ya da kararın kısa ve öz şekilde anlatılmasıdır.
Hakkında idari soruşturma açılan kurum ya da kişiler, soruşturma kurallarına göre müfettişler tarafından düzenlenen bir rapora tabi tutulurlar. Bu rapora da fezleke adı verilmektedir.
HUKUKTA FEZLEKE
Hukuk alanındaki fezlekenin amacı, istenilen herhangi bir şeyin en kısa ama ayrıntılı şekilde anlatılmasıdır. Hukuki alanda fezleke, genellikle bir olayın neticesini değil o olayın başlangıcını ifade eder.
SİYASETTE FEZLEKE
Siyasi alanda fezleke kapsamında, fezlekeyi veren kişi, fezlekede ismi geçen siyasetçi hakkındaki sorunun özetini yazar.
Türk Dil Kurumu'na göre, herhangi bir konuda verilen kararın, kısa özet şeklinde yazılan haline fezleke denilmektedir.