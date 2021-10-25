Filantropi nedir

Yunanca'dan Türkçe'ye geçen filantropi kelimesi; insansever, insanların iyiliği için çalışan kimse anlamına gelmektedir. Yani kısaca insan türüne duyulan sevgi anlamını taşımaktadır.

Filantropi kelimesinin modern anlamı ise ''Birinin, zamanını, uzmanlığını veya varlıklarını sosyal fayda yaratmak için gönüllü olarak vermesidir.'' şeklinde ifade edilmektedir.

Kısaca, filantropinin gönülle büyük bir bağı bulunmaktadır.

MİTOLOJİDE FİLANTROPİ

Mitolojiye göre Prometheus, insan türünü balçıktan yaratmaktadır. Onun yaratıları başlangıçta pek etkileyici olmaz. Üstelik hiçbir bilgisi ve yeteneği olmadan mağaralarda, karanlıkta ve korku içinde yaşarlar.

Bu durumdan pek hoşlanmayan Zeus, tüm insanları ortadan kaldırmak üzere bir hazırlığa başlar. Ancak insanları seven Prometheus, onları Zeus'un gazabından kurtarmak için kendi sonunu getireceğini bile bile Zeus'tan çaldığı ateşi ve iyimserliği insanlarına verir.

Ateş; bilgi, sanat, bilim teknoloji ve pratik becerileri kapsarken iyimserlik, insanları şartlarını iyileştirebilmeleri için ateşi kullanmaya iter. Böylece mağara içinde saklananlar, insanlıklarına kavuşur.

Yani filantropi, mitolojik dünyada insan potansiyelini gerçekleştirme ve bu gelişimi önemseme anlamında kullanılmaktadır.

HEM ŞİRKET VE VAKIFLAR HEM DE BİREYLER AÇISINDAN ELE ALINABİLİR

Filantropi ''insanların sosyal sorumluluklarını açığa vurmak ve kamusal yararı geliştirmek için para, uzmanlık, bilgi, zaman gibi varlıklarını vakfetmesi'' olarak da tanımlanmaktadır.

Filantropi, hem şirketler ve vakıflar hem de bireyler açısından ele alınabilir. Bir şirket, kamusal yararın gelişmesi için parasını ya da varlıklarını sosyal fayda yaratmak istediği bir alana yöneltebilir ya da bir vakıf olarak bu alanda çalışan kuruluşlara hibe verebilir.

Artık sayısız formda hayat bulan filantropinin en alışagelmiş yöntemi; kıyafet, beyaz eşya, ve benzeri gibi ayni bağış ya da nakdi bağış yapmaktır. Nakdi bağışı tercih etmek ve bunu düzenli kılmak, çok daha büyük bir değişimin parçası olmayı sağlamaktadır.