Fırkateyn nedir

Büyük gemilere destek verme ve kısa süreli savaşlara katılma hizmetinde bulunan küçük ve hızlı savaş gemilerine fırkateyn denir.

İngilizce'de bulunan 'Frigate' kelimesinden geldiği iddia edilen ancak Arapça'dan gelmiş olma olasılığı daha yüksek olan fırkateyn kelimesinin dilimize nereden geçtiği henüz netleşmemiştir.

Fırka, Arapça'da parça, kısım, bölüm gibi anlamlar taşırken, eyn eki ise çift olma durumunu belirtir. Bu durumda fırkateyn, iki parçalı anlamını taşır.

FIRKATEYN NEDİR?

Küçük ve hızlı olması nedeniyle, savaş durumlarında büyük gemilere destek vermek üzere veya kısa süreli savaşlara katılmak üzere hizmette bulunan gemiler, fırkateyn olarak adlandırılır.

FIRKATEYNİN ÖZELLİKLERİ

Çeşitli tonajlarda olan ancak genellikle 2000 ile 4000 ton arasında değişen bir ağırlığa sahip olan modern savaş gemisi fırkateyn, ilk olarak 18. yüzyılda kullanılmıştır.

Fırkateyn, içinde bulunduğumuz dönemde Batı donanmalarındaki destroyere denktir.

Bu modern savaş gemisi, hızlı, orta derece silahlı, uzun menzilli ve akın/irtibat görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmıştır.