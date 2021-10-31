Fluvoksamin nedir

Fluvoksamin, 8 yaş ve üstünde obsesif kompulsif bozukluk (okb), 18 yaş ve üzeri bireylerde ise majör depresyon tedavisinde kullanılan bir antidepresandır.

Etken maddesi ''fluvoksamin'' olan antidepresan ilacın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının hastaneye yatışlarını yüzde 32 azalttığı bildirildi.

Brezilya'da yeni tip koronavirüs ile enfekte olmuş 1500 kişi üzerinde yapılan çalışmada; antidepresan ilacın, Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışlarını yüzde 32, ilacı tolere eden hastalarda da ölümleri yüzde 91 azalttığı gözlendi.

Söz konusu ilacın, çoğunlukla obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve depresyonu tedavi etmek için kullanılan seçici bir serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) sınıfına dahil olduğu belirtildi.

FLUVOKSAMİN NEDİR

Fluvoksamin, 8 yaş ve üstü bireylerde obsesif kompulsif bozukluk (okb) için kullanılan bir antidepresandır. 18 yaş ve üzeri kişilerde se majör depresyon tedavisinde kullanır.

Çeşitli psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan bu antidepresan, beyin hücreleri arasında yeterli iletiyi sağlayarak kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olur.

Türkiye'de ek kontrole tabi olmayan reçete ile satılır. Yarılanma ömrü 12 saat olmasına karşın günde 2 kez alındığında 22 saat'e çıkar.

Metabolitesi inaktif olan tek SSRI'dır (Seçici serotonin geri alım inhibitörü). Bu nedenle bırakması kısmen diğer SSRI'lardan zordur.