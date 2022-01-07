"Ortada fol yok yumurta yok" cümlesiyle kulaklarımza çalınan "fol" kelimesi ne demek, anlamı nedir merak ediliyor. Peki fol ne nedir, neye denir? İşte anlamı...

"Fol yok yumurta yok" deyimi ile karşımıza çıkan fol kelimesi, günlük hayatta sıkça duyabileceğimiz kelimelerden.

Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şeye "fol" deniliyor.

TDK anlamına göre ise fol, "tavuğun folluğa (yumurtalığa) yumurtlaması veya yumurtlamaya teşvik edilmesi için konulan yumurta ya da yumurta biçiminde beyaz taş" anlamına geliyor.

FOL YOK YUMURTA YOK

Bu deyimin anlamı da sıklıkla merak ediliyor. İşte "fol yok yumurta yok" deyiminin anlamı:

"Ortada belli bir neden, konuyla ilgili hiç bir belirti yokken varmış gibi davranma. Bir konu ile ilgili ortada hiçbir belirti olmadığı hâlde varmış gibi bir kuşkuya düşüldüğünde kullanılan bir söz."