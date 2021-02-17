Foseptik çukuru nedir

Foseptik çukuru, kanalizasyon sistemi olmayan yerleşim birimlerinde açılır. Ağır bir kokuya da neden olabilen çukur Fransızca, "lağım çukuru" olarak geçer.

Foseptik çukuru, pis su kanalizasyon hattının bulunmadığı yerlerde yer altına inşa edilir ve bina pis su giderlerinin geçici olarak depolandığı yer olarak kullanılır.

Septik tank olarak da adlandırılan çukurlar dolduğu zaman vidanjör yardımı ile başka uygun bir yere tahliye edilir.

FOSEPTİK ÇUKURU ÖNEMİ

Kanalizasyon birçok farklı sağlıksız ortamı bir arada bulunduran yer altı sistemleridir. Bu sistemler olmaması hastalık ve sağlık sorunları yayılan bakteriler ile çoğalmaya başlayacaktır.

Yapılan foseptik çukurları da bu durumu önlemek adına kurulmaktadır. Özellikle hane sayısının çok olduğu bölgelerde evsel atık, yeraltı suyu gibi istenmeyen ve hastalık dolu bölgeler insanlara zorlu durumlar yaşatmaktadır.

Kirliliği önlemek için foseptik çukuru olmalıdır.

Foseptik çukurunun olmaması halinde, kolera, tifo, ishal ve bağırsak solucanları gibi hastalıklar bölgeyi saracaktır.

FOSEPTİK ÇUKURU ŞARTLARI

Yönetmeliğe göre foseptik çukuru yapımı için:

• Çukur bir kuyu ya da içme suyu kaynağında en az 18 metre uzaklıkta yer almalıdır.

• Çukur yapılmak istenilen yere en yakın bina en az 5 metre olmalıdır.

• Diğer herhangi bir ıslanma çukurundan 10-20 metre uzaklıkta olması gerekmektedir.

• Tank dibi mevsimsel yeraltı suyuna en az 1,5 metre olacak şekilde bir mesafede tutulması gerekmektedir.

• Foseptik çukur içerisine atılacak atıkların toprak tarafından emilmesi için çevredeki toprağa yeterli bir şekilde temas etmesi gerekmektedir. Toprak killi bir yapıda ise daha büyük çukurlar açılması gerekmektedir.

• Çukurun çevresindeki toprağa temas etmesi için duvarlarda yeterli açıklık bırakılmalıdır.