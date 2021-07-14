Bir fosfor ve 3 hidrojen atomundan oluşan fosfin, mikropların yaşamı için uygun olsa da insanlar için oldukça zehirli bir gazdır.

Bilim insanları yaptıkları araştırmada, Venüs gezegeninin atmosferinde bulunan asit yüklü bulutlarda mikropların yaşamlarını sürebileceği fosfin adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun da Dünya'ya benzer bir yaşamın belirtisi olduğunu duyurdu.

Peki Venüs'te yaşam ihtimalini oluşturan fosfin gazı nedir? İşte merak edilenler...

FOSFİN GAZI NEDİR

Fosfin (IUPAC adı: fosfan); hidrojenfosfit, fosfamin, fosfor trihidrit, fosforat hidrojen adlarıyla da anılan ve PH3 formülüyle gösterilen bir tür kimyasal bileşiktir.

Fosfin, -88 santigrat derece (°C) kaynama noktasına sahiptir; renksiz, yanıcı ve zehirli bir gazdır.

Saf fosfin kokusuz olmakla birlikte, değiştirilmiş fosfin ve difosfan ( P2H4 ) bulunduran bileşikler, sarımsak ya da çürük balık gibi son derece hoş olmayan bir kokuya sahiptir.

ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Ayrıca fosfin gazını bir insan soluduğu vakit, akciğerlerde bulunan nem ile tepkimeye girerek fosforik aside dönüşür. Bu tepkime sonucu da insanın ölümüne yol açar.