Fotovoltaik nedir

Solar pil olarak da adlandırılan fotovoltaik sistemler, fotonlardan oluşan güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır.

Güneş enerjisini elektrik akımına dönüştürme teknolojisine fotovoltaik denir. Bu süreçte silikon, galyum arsenit, kadmiyum tellürid, bakır indiyum diselenid gibi yarı iletkenler kullanılır.

Fotovoltaik (PV) sistemler, bu işlem sırasında da çevreye karbon salımı yapmayan temiz ve çevreci sistemlerdir.

PV sistemleri çoğunlukla şebekeden uzakta ve elektrik şebekesinin düşük maliyetli olarak çekilemediği bölgelerde kullanılıyor.

FAYDALARI

Yenilenebilir enerjiyi en iyi dönüştürme özelliğine sahip sistemlerden biri olan fotovoltaik sistemlerin pek çok yararı bulunuyor.

Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Küçük ve orta ölçekli ticarethane statüsündeki işyerleri ve konutlarda kullanımı uygundur.

PV sistemler güvenli ve güvenilir sistemlerdir.

Güneş enerjisi yenilenebilir enerjidir.

Bakım ve onarım gerektirmez.

Her yere kolayca monte edilir.

Zararlı gazlar üretmez ve gürültü yapmaz.

Sera gazı salınımlarını büyük ölçüde düşürür.

FOTOVOLTAİK HÜCRELER

Fotovoltaik hücreler bir fotovoltaik sisteminin temel yapı taşı olarak değerlendirilebilir. Tek bir fotovoltaik hücresi sadece kol saatleri ya da hesap makineleri gibi cihazlarını çalıştırmaya yetecek kadar küçük enerjiler üretir.

Fotovoltaik hücreleri seri bir şekilde bağlanarak farklı sayılarda hücrelerden oluşan ve dış ortamlarda çalışmaya uygun şekilde tasarlanmış solar enerji panellerini oluştururlar.