Fransiyum nedir

Sembolü Fr olan Fransiyum, periyodik tabloda 1A grubunda yer almaktadır.

1939 yılında Fransa'da Marguerite Perey tarafından keşfedilen Fransiyum'un atom numarası 87'dir.

Bilinen alkali metallerin en ağır olanıdır. Herhangi bir elementin en yüksek eşdeğer ağırlığına sahiptir. Fransiyumun kimyasal özellikleri Sezyum'a benzemektedir.

Kabul edilen 33 Fransiyum izotopu vardır ve bunların tümü oldukça kararsızdır. Bu yüzden Fransiyum'un kimyasal elementleri hakkında bilgi radyoaktif tekniklerle elde edilir.

Doğal Fransiyum, aktinyum alfa parçalanmasının sonucudur. Uranyum minerallerinde doğal olarak bulunur. Toryum'un protonlarla bombalanması halinde, yapay Fransiyum elde edilebilir.