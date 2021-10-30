Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
592.399
-0.52%
BTXN Coin
26.70
4.82%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Freelance nedir

    Serbest çalışmak anlamına gelen Freelance, iş dünyasında son zamanlarda sıklıkla duyuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 18:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Freelance nedir

    Pandemi koşulları nedeni ile birçok vatandaş, evden çalışmayı tercih etmeye başladı.

    Çalışanlar, kendi düzenlerini istekleri doğrultusunda gerçekleştirebilecekleri alanlara yönelmeye başladı.

    İş verenler de koronavirüs salgınında 'freelance' olarak katkı sağlayabilecek personellere yöneldi.

    FREELANCE NEDİR

    Çalışma hayatında sık duyulan kavram, bağımsız ve serbest çalışmak anlamlarında kullanılıyor.

    Öte yandan çalışan bireylere ek iş kapsamında da olanak sağlayan bu kavram, iş arayanlara verimli oldukları saate göre çalışma imkanı sunuyor.

    Son dönemlerin cazibeli iş imkanı olarak bilinen çalışma yöntemi, baskısız ve stressiz iş konforuyla çalışanları cezbediyor.

    OLUMLU YÖNLERİ

    • Ofis ortamındaki iş baskısından uzak durma imkanı
    • Çalışma saatleri çalışan tarafından belirlenebiliyor.
    • Kuruma bağlı kalmadan istenilen yerde, tatildeyken bile çalışma imkanı sunuyor.
    • Vatandaşlara çalıştıkları farklı bir iş sektörünün yanında ek gelir sağlıyor.

    OLUMSUZ YÖNLERİ

    • İstenilen projede bulunma imkanı sağlayan bu özellikte, sabit ve düzenli bir maaş imkanı bulunmuyor.
    • Rehavete kapılan çalışanlar iş yetiştirmekte sıkıntı yaşayabiliyor.
    • Freelance olarak tek iş yapan çalışanlarda asosyalliğe sıkça rastlanıyor.

    EN ÇOK TERCİH EDİLEN FREELANCE İŞLER

    • Fotoğrafçılık
    • Danışmanlık
    • Görsel tasarım
    • Editörlük
    • Çağrı merkezi
    • Sosyal medya uzmanı
    • Tercümanlık
    • Grafiker

    Freelance nedir #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir