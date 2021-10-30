Freelance nedir

Serbest çalışmak anlamına gelen Freelance, iş dünyasında son zamanlarda sıklıkla duyuluyor.

Pandemi koşulları nedeni ile birçok vatandaş, evden çalışmayı tercih etmeye başladı.

Çalışanlar, kendi düzenlerini istekleri doğrultusunda gerçekleştirebilecekleri alanlara yönelmeye başladı.

İş verenler de koronavirüs salgınında 'freelance' olarak katkı sağlayabilecek personellere yöneldi.

FREELANCE NEDİR

Çalışma hayatında sık duyulan kavram, bağımsız ve serbest çalışmak anlamlarında kullanılıyor.

Öte yandan çalışan bireylere ek iş kapsamında da olanak sağlayan bu kavram, iş arayanlara verimli oldukları saate göre çalışma imkanı sunuyor.

Son dönemlerin cazibeli iş imkanı olarak bilinen çalışma yöntemi, baskısız ve stressiz iş konforuyla çalışanları cezbediyor.

OLUMLU YÖNLERİ

Ofis ortamındaki iş baskısından uzak durma imkanı

Çalışma saatleri çalışan tarafından belirlenebiliyor.

Kuruma bağlı kalmadan istenilen yerde, tatildeyken bile çalışma imkanı sunuyor.

Vatandaşlara çalıştıkları farklı bir iş sektörünün yanında ek gelir sağlıyor.

OLUMSUZ YÖNLERİ

İstenilen projede bulunma imkanı sağlayan bu özellikte, sabit ve düzenli bir maaş imkanı bulunmuyor.

Rehavete kapılan çalışanlar iş yetiştirmekte sıkıntı yaşayabiliyor.

Freelance olarak tek iş yapan çalışanlarda asosyalliğe sıkça rastlanıyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN FREELANCE İŞLER