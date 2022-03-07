Freidreich Ataksisi nedir

Freidreich Ataksisi, sinir sisteminde hasara neden olup, yürüme bozukluğundan konuşma problemlerine neden olan genetik bir hastalıktır.

Freidreich Ataksisi, insan DNA’sında bulunan 9. kromozomdaki bozukluk nedeniyle ortaya çıkmıştır.

1860 yılında ilk kez Alman doktor Nikolaus Friedreich tarafından tanımlanan bu hastalık, ismini de bu şekilde almıştır.

Friedreich Ataksisi, sinir sisteminde hasara neden olan ilerleyici bir hastalıktır.

Kalıtsal bir hastalık olan Friedreichs Ataksisi, yürüyüş bozukluğu ve konuşma problemlerine neden olur.

Fiziksel engellerin yanı sıra kalp ve şeker hastalığına da davetiye çıkarır.

FREİDREİCH ATAKSİSİ BELİRTİLERİ

Dengesiz yürüme (ataksi)

Bacak zayıflığı ve felç

His kaybı

Konuşma Bozukluğu

Skolyoz ve omurga eğriliği

Uyuşma ve karıncalanma ile duyu değişiklikleri

Kol ve ayaklarda güçsüzleşme

Duyma sorunları

Görme sorunları

Kas-kemik kondisyonunda düşüşler

Aniden düşme, tutunamama

Taşikardi ve ritim bozukluğu

TEDAVİSİ

Kesin olarak kanıtlanmış bir tedavi yoktur.

Şeker hastalığı varsa, insülin gibi ilaçlarla tedavi edilebilir.

Ayak deformiteleri ve skolyoz gibi ortopedik sorunlar, protez veya cerrahi ile tedavi edilebilir.

Fizik tedavi ile kollar ve bacakların kullanımı uzatılabilir.