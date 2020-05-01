Fresk sanatı nedir

Islak alçı ya da sıva üzerine, suyla karıştırılmış boya ile yapılan duvar resimlerine fresk sanatı denilir.

Eski dönemlerde objeler olmadığı için resimler duvarlara yapılmaktaydı...

Cilalı taş devrinde de birçok örneği bulunan Fresk sanatı, büyük duvalar üzerine figürlerin çizilmesi ile oluşmuştur.

Bu sanat İtalyada daha çok geliştirilmiş ve sanatçılar tarafından yaygın hale getirilmiştir.

MÜZELERDE VE TARİHİ MEKANLARDA OLDUKÇA FAZLADIR

Fresk, resim sanatının büyütülmüş şeklidir.

Sarayların duvarlarına işlenen figürler oldukça dikkat çeker. Kiliselerin duvarlarında dini sembolleri yansıtan fresk sanatı, günümüzde müzelere ve tarihi mekanlara da ev sahipliği yapıyor.

En iddialı fresk eserlerini, dünyaca ünlü ressamlar Michelangelo ve Leonardo Da Vinci vermiştir.

Kıyamet Günü, Kutsal Ziyafet temalı fresk eserleri, ünlü ressamların en değerli yapıtları arasında yer alır.

(Michelangelo)

AÇIK RENKLER DAHA ÇOK KULLANILMIŞTIR

Fresk sanatında genellikle açık renkler tercih edilmiştir. Zemin duvar olduğu için, derinlik boyut kazandırma ve objeleri belirginleştirme gibi bir yöntem yoktur.

Yanlış yapılan resmin düzeltilmesi oldukça zordur ve bu yüzden yanlış olan bölge kazınır ve aynı işlemler tekrarlanır.