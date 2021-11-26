Frijit nedir

'Frijidite' veya 'cinsel soğukluk' olarak da bilinen frijit, kadınlarda cinsel isteksizlik anlamına gelen cinsel işlev bozukluklarından bir tanesidir.

Frijit, kadınlardaki cinsel ilişkiye karşı duyulan isteksizlik halini ifade eden bir rahatsızlıktır.

Azalmış cinsel istek, yeterli cinsel uyarı olmasına rağmen cinsel fantezilerin ya da cinsel aktivitede bulunma isteğinin az olması veya hiç olmamasıdır.

Bunu tanı yapan kıstas, sürekli veya yineleyici olması, tıbbi bir nedene bağlı olmaması, belirgin baskı ve kişiler arası zorluklara yol açması olarak belirtilebilir.

FRİJİTİN NEDENLERİ

Frijitin pek çok nedeni olabilmesine karşın kesin olarak bilinen fiziksel bir nedeni yoktur. Genel olarak daha çok çocukluk travmaları, çevre faktörleri ve partnerleriyle ilgili olan iletişimsizlik ve uyumsuzluğa dayanmaktadır.

Ayrıca stresli ruh hali, anksiyete ve cinsel ilişkiye karşı duyulan korku gibi faktörler de kadınlarda frijit sorunun görülmesinde etkendir.

Cinsel soğukluğa yol açan nedenler şu şekildedir:

Ağrılı cinsel birleşme yaşanması (disparoni)

Uyarılma veya orgazm bozuklukları

Hamilelik dönemi ya da sonrasında yaşanan zorluklar

Menopoz veya benzeri tıbbi hastalıklar

İstek dışı cinsel ilişkiye girilmesi

ARKA PLANDA GİZLENEN DUYGULAR

İstek sorunu olan frijitte, sorun olarak arka planda gizlenen duygular da şu şekildedir:

Kızgınlık: Bu durum kendine, partnerine, genel olarak karşı cinse ya da cinselliğe karşı olabilir.

Utanma: Fantezilerden, tutkudan, vücudundan, ilk cinsel deneyimde bulunmaktan, reddedilmekten, ebeveynlerinden, erotizmden olabilir.

Korku: Fantezilerden, fiziksel ağrıdan, hamile kalmaktan olabilir.

Endişe ya da kaygı: Performanstan, reddedilmekten, fiziksel ağrıdan, partnerine uygun karşılık verememekten olabilir.

FİRİJİTİN TEDAVİSİ

Frijitin tedavisi için bunun ağırlıklı olarak psikolojik bir neden olduğu konusu üzerinde durulmalıdır. Kadını herhangi bir şekilde yetersiz, suçlayıcı veya yadırgayıcı bir tutum sergilenmemeli, onun yanında olduğu belirtilmelidir.

Hasta doğru olmayan mitler ya da önyargılara sahip olabilir. Öncelikle bunların açığa çıkartılması ve konuşulması gerekir. Doğru olan nokta hastanın ne istediğidir. Bu nedenle terapist fikir vermek yerine onların fikirlerini yorumlamalıdır.

Hastaların çoğu cinsel olarak yanlış bilgilere sahiptir. Bu yüzden kişilere doğru cinsel bilgilendirme yapılmalıdır. Kadına vücudu, cinsel bölgeleri, fanteziler, menopoz dönemi, orgazm olmayı öğrenme ile ilgili bibliyoterapi (kitap, film, video vb.) desteği alarak da doğru bilgilendirilmenin yapılması gerekir.