Füniküler nedir

Dilimize Fransızca'dan geçen füniküler, aralarında yükseklik bulunan iki mesafeli yere asansör biçiminde yapılmış bir yolcu taşıma sistemine denir.

Toplu taşıma sistemlerinden biri olan füniküler, günlük hayatta da oldukça sık rastlanabilecek kelimelerdendir.

Özellikle İstanbul'da yaşayan ve toplu taşıma kullananların her gün duymasının mümkün olduğu füniküler, dilimize Fransızca'daki "funiculaire" kelimesinden geçmiştir.

FÜNİKÜLER NEDİR?

Eğimli arazilerde kullanılan toplu taşıma aracı füniküler, yüksek taşıma kapasiteli transport bir sistemdir.

FÜNİKÜLERİN YAPISI

Aralarında alçaktan yükseğe veya tam tersi mesafe bulunan bölgelerde kullanılan füniküler, asansöre benzeyen yapısının yanında demiryolunu da kapsar.

FÜNİKÜLERİN KULLANIMI

Fünikülerin kullanımı şu şekildedir:

Vagonlar, halat desteği ile yukarı çekilir. Çekme halatına uygulanan kuvvet, elektrikli motor ve redaktör ile uygulanır. Germe halat sisteminin istasyonda yer aldığı sistemde füniküler hattının tam ortasında birbirine paralel olan ray vardır. Araçlar hat ortasında yan yana gelince paralel yaylar birleşerek istasyona varır.

TÜRKİYE'DEKİ İLK FÜNİKÜLER

Türkiye'nin ilk füniküler uygulaması, 1867 yılında turistik bir gezi yapmak üzere İstanbul'a gelen Eugene-Henri Gavand isimli bir Fransız tarafından fikir olarak sunulmuştur.

FÜNİKÜLERİN HİZMETE AÇILMASI

Galata ve Beyoğlu arasındaki insan akışını gören Gavand, 1871 yılında tünel inşaatı yapmaya başlamış, füniküler tüneli ise 1875 yılında hizmete girmiştir.

Füniküler tüneli, 1968 yılında modern teknolojiyle geliştirilmek üzere tadilata alınmış, elektrikle çalışabilecek duruma getirilmiştir. 3 yıl süren çalışmaların ardından da 9 Kasım 1971'de tünel tekrar hizmete sunulmuştur.