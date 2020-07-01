Funk nedir

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Afrika kökenli Amerikan müzikçiler tarafından yapılan funk, çoğu zaman sözsüz ritimler üzerine kuruludur.

Funk, Microsoft tarafından geliştirilen dijital müzik akış hizmeti groove kavramının üzerine kurulu bir müzik türüdür.

Tek başına bir müzik türü olmamakla birlikte funk, belirli türlere ayrılır.

AFRİKA KÖKENLİ AMERİKAN MÜZİKÇİLER

Özellikle 70'lerin sonunun funk müzikalitesi izlenimi verir. İlk olarak Afrika kökenli Amerikan müzikçiler tarafından yapılan funk, İngilizce “korku, dehşet, korkak” anlamında kullanılır.

Funk müzikalitesi disco, pop ve boogie esintileri taşır.

SÖZSÜZ RİTİMLER

Bateri, elektronik gitar, davul, saksafon gibi müzik aletleri kullanılarak yapılan funk, çoğu zaman sözsüz ritimler üzerine kuruludur.

Eski Amerikan filmlerini süsleyen bu müzikler, günümüzde hala bazı platformlarda duyulabilir.