Fünye nedir? Fünye ile patlatmak ne demek?

Fünye nedir? Fünye ile patlatmak ne demek?

Patlama ile birlikte gündeme gelen fünye nedir merak ediliyor. Fünye ne demek, fünyeyle patlatmak nedir araştırılıyor. İşte fünye kelime anlamı...

Fünye nedir sorusu milyonların araştırma konusu oldu.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın akabinde fünye kelimesi merak ediliyor.

Vatandaşlar fünye ile patlatmak ne demek arama motorlarında araştırıyor. Peki fünye nedir, ne anlama gelir? Fünye ile patlatmak ne demek? İşte anlamı...

Fünye nedir?

Fünye bir patlayıcı aygıtı tetiklemek için kullanılan araçtır.

Kimyasal, mekanik ya da elektriksel yolla tetiklenebilirler. Çoğunlukla TNT, dinamit ve plastik patlayıcıları harekete geçirmek amacıyla kullanılmaktadırlar.

Bir çok fünye ASA bileşiği adı verilen kurşun azit, kurşun stifnit ve alüminyum karışımından oluşur.