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    Futhark nedir

    Futhark, Orta Asya toplumları ve eski çağ Kuzey Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmış bir yazı sistemidir.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2020 - 18:17
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    Futhark nedir

    Başka İskandinav ülkeleri olmak üzere tüm Kuzey Avrupa ülkelerinde, M.S. 8002lü yıllarda kullanılmış olan alfabeye “Futhark” alfabesi denir.

    Diğer adı runik yazı olan Futhark alfabe, İskandinav mitolojisindeki göksel yaşam kavramını ifade eder.

    VİKİNG KÜLTÜRÜNDE DE KULLANILMIŞTIR

    Futhark alfabesi, İskandinav ülkelerinde yaşayanların belirlediği 24 takımyıldızı temsil eder.

    Çoğu örneğini kaya üzerine yazılmış olarak görebileceğimiz Avrupa’daki runik yazıtlar, MS 2. yüzyıldan 17. yüzyıla dek sınıflandırılır vesayıları 5.000’i aşmaktadır. Çoğu İsveç’te bulunan Futhark yazıtlarının bin kadarı Norveç’te, 700 kadarı ise Danimarka’dadır.

    GÖKTÜRK ALFABESİYLE ORTAK NOKTALARI BULUNUR

    Futhark alfabesi, Göktürk kitabelerinde kullanılan alfabeyle esas bezerlikler gösterir.

    Özellikle İsveç’e ait Gotland Adası’nda bulunan kaya üzerinde yazılı ve “The Primitive Norse Futhark ” olarak anılan alfabe, Göktürklerin, Avrupa’daki ve Asya’daki runik yazıların yaratıcısı olarak görülmesine neden olmuştur.

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