Fütürizm nedir

Modern sanat ve toplumsal hareketlerin akımı olarak bilinen fütürizm, gelecekçilik olarak ifade edilir.

Fütürizm akımı, 20. yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkmıştır.

Tek bir sanat dalına ait olmayan bu akım, tüm sanat dallarını kapsar. Fütürizm örneği eserler sergileyen sanatçılar; resim, heykel, seramik, müzik ve edebiyat alanlarında boy göstermişlerdir.

Genel olarak İtalyan fenomeni olarak bilinen fütürizm akımına, özellikle İtalyan sanatçılar büyük ilgi göstermişlerdir.

GELENEKLERİ REDDEDER

Fütürizm yani gelecekçilik akımında sanatçı, geleneksel estetik algıları bütünüyle reddeder. Dünyanın geleceğinin yalnızca modernlikte olduğunu savunur ve sanatı geçmiş yargılarından ayırmayı amaçlar.

Fütürizm akımında sanatçı, "Sürat", "Makineleşme" ve "Şehirleşmiş Medeniyet" kavramlarını toplumsal hayatta bir temel haline getirmek adına çabalar.

EN ÖNEMLİ FÜTÜRİST SANATÇILAR

Genellikle İtalyan sanatçıların ön plana çıktığı fütürizm akımının en önemli temsilcileri ise şu şekildedir:

- Filippo Tommaso Marinetti

- Umberto Boccioni

- Carlo Carra

- Luigi Russolo

- Gino Severini

- Giacome Balla

- Antonio Sant’Elia

- Bruno Munarı

- Benedetta Cappa