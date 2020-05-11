- En Son Haber
- İpucu Haberleri
- Fütürizm nedir
Fütürizm nedir
- Haber Merkezi
- 11.05.2020 - 17:50
Fütürizm akımı, 20. yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkmıştır.
Tek bir sanat dalına ait olmayan bu akım, tüm sanat dallarını kapsar. Fütürizm örneği eserler sergileyen sanatçılar; resim, heykel, seramik, müzik ve edebiyat alanlarında boy göstermişlerdir.
Genel olarak İtalyan fenomeni olarak bilinen fütürizm akımına, özellikle İtalyan sanatçılar büyük ilgi göstermişlerdir.
GELENEKLERİ REDDEDER
Fütürizm yani gelecekçilik akımında sanatçı, geleneksel estetik algıları bütünüyle reddeder. Dünyanın geleceğinin yalnızca modernlikte olduğunu savunur ve sanatı geçmiş yargılarından ayırmayı amaçlar.
Fütürizm akımında sanatçı, "Sürat", "Makineleşme" ve "Şehirleşmiş Medeniyet" kavramlarını toplumsal hayatta bir temel haline getirmek adına çabalar.
EN ÖNEMLİ FÜTÜRİST SANATÇILAR
Genellikle İtalyan sanatçıların ön plana çıktığı fütürizm akımının en önemli temsilcileri ise şu şekildedir:
- Filippo Tommaso Marinetti
- Umberto Boccioni
- Carlo Carra
- Luigi Russolo
- Gino Severini
- Giacome Balla
- Antonio Sant’Elia
- Bruno Munarı
- Benedetta Cappa
Fütürist mimari örneği