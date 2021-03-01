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    GAFAM nedir

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, teknoloji devlerine “Dünya GAFAM’dan büyüktür” cümlesiyle hodri meydan dedi. Peki GAFAM nedir?
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 13:57
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    GAFAM nedir

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği "dünya beşten büyüktür" sözlerini, dijital veri güvenliği tartışmalarına uyarladı.

    Koç, "Dünya GAFAM’dan büyüktür. Yani Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Dünya bunlardan büyüktür. Veri güvenliği, sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve önceliklidir" dedi.

    Sistemi değiştirmenin yönteminin yerli ve milli olmaktan geçtiğine işaret eden Koç, "Bu GAFAM’ın muadillerini yapmamız gerekiyor" dedi.

    GAFAM nedir #1

    2020 GAFAM GELİRİ

    2020 mali yıllarına göre bu teknoloji devlerinin yıllık gelirleri ise şöyle gerçekleşti:

    • Apple 274.5 milyar dolar
    • Microsoft 143 milyar dolar
    • Amazon 386 milyar dolar
    • Google 182.5 milyar dolar
    • Facebook 86 milyar dolar

    Bu sonuçlara göre 2020 mali yıl takviminde GAFAM’ın yıllık toplam gelirleri 1 trilyon 72 milyar dolara ulaştı.

    GAFAM nedir #2

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