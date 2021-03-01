Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, teknoloji devlerine “Dünya GAFAM’dan büyüktür” cümlesiyle hodri meydan dedi. Peki GAFAM nedir?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği "dünya beşten büyüktür" sözlerini, dijital veri güvenliği tartışmalarına uyarladı.

Koç, "Dünya GAFAM’dan büyüktür. Yani Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Dünya bunlardan büyüktür. Veri güvenliği, sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve önceliklidir" dedi.

Sistemi değiştirmenin yönteminin yerli ve milli olmaktan geçtiğine işaret eden Koç, "Bu GAFAM’ın muadillerini yapmamız gerekiyor" dedi.

2020 GAFAM GELİRİ

2020 mali yıllarına göre bu teknoloji devlerinin yıllık gelirleri ise şöyle gerçekleşti:

Apple 274.5 milyar dolar

Microsoft 143 milyar dolar

Amazon 386 milyar dolar

Google 182.5 milyar dolar

Facebook 86 milyar dolar

Bu sonuçlara göre 2020 mali yıl takviminde GAFAM’ın yıllık toplam gelirleri 1 trilyon 72 milyar dolara ulaştı.