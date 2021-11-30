Gastroparezi nedir

Mide tembelliği veya mide felci olarak da bilinen gastroparezi, mide hareketlerinin azalması veya durmasıyla seyreden sindirim sistemi bozukluğudur.

Mide normal fonsiyonunu yerine getirdiğinde, midenin kasılmaları yiyecekleri küçük parçalara ayırır. Ardından besinlerin sindirilmesi ve emilmesi için ince barsağa gönderir.

Gastroparezi olduğunda ise mide normal bir şekilde kasılamaz. Dolayısıyla ne yiyecekleri küçük parçalara ayırabilir ne de onları ince barsağa iletebilir.

Yediklerimiz midede çok uzun süre kalırsa, besinler fermente olur ve mide içinde bakteriyel üreme başlayabilir. Ayrıca uzun süre midede sindirilmeden kalan yiyecekler, bezoar denilen katı kitleler oluşturabilir. Bu kitleler, mide çıkışının tıkanmasına yol açarak bulantı ve kusmaya yol açabilir.

GASTROPAREZİNİN NEDENLERİ

Sağlıklı bir bireyde alınan gıdaların sindirim sisteminde hareketini kontrol eden vagus siniri, midenin düz kaslarına uyarı gönderir. Bu uyarı, midenin kasılıp mide içeriğinin ilerlemesini sağlar.

Vagus sinirinin zarar görmesi veya fonksiyonunun azalması sonucu gastroparezi oluşur. Sonuçta midenin hareketi yavaşlar veya durur. Gastroparezinin en sık görülen nedenleri şunlardır:

Yanlış beslenme şekli

Anoreksiya nervosa, bulimia gibi yeme bozuklukları

Viral enfeksiyonlar

Diyabet hastaları

Cerrahi operasyon

Merkezi sinir sistemi hastalıkları

Bağırsak kasılmalarını azaltan ilaçlar

Kollajen doku hastalıkları

Parkinson hastalığı gibi merkezi sinir sistemi hastalıkları

Göğüs ve karna uygulanan radyasyon tedavisi

GASTROPAREZİNİN BELİRTİLERİ

Mide felcinin semptomları her birey için farklılık gösterir. Bazı hastalarda belirtilerin tamamı yoğun olarak görülebilirken bazılarında sadece birkaçı görülebilir. Gastroparezinin en sık görülen belirtiler şunlardır:

Erken doyma hissi

Mide ekşimesi

Sık sık veya arada bir gelen bulantı

Ağız kokusu

Kusma

İştahsızlık ve kilo kaybı

Reflü benzeri yakınmalar

Karında çalkantı hissi ve ağrı

Şişkinlik hissi

Kan şekeri seviyesinde dengesizlikler

GASTROPAREZİNİN TEDAVİSİ

Hastanın yaşı, tıbbi hikayesi, mevcut hastalığı, hastanın ilaca, tedaviye ve tanı yöntemlerine toleransı, astanın görüşü ve seçimi gibi faktörler, göz önünde bulundurularak her hastaya özel tedavi düzenlenmelidir.

Gastroparezi kronik bir hastalık olduğundan tamamen tedavi edilemez ancak hastalığın semptomları kontrol altında tutulabilir. Örneğin diyabetle ilişkili olan gastroparezide öncelikli amaç, hastanın kan şekeri seviyesini kontrol etmek ve nöropatinin şiddetini azaltmaktır.

Gastroparezi tedavisinde, ayrıca aşağıda sıralanan yöntemler kullanılabilmektedir: