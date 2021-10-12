Gastroşizis nedir

Yunancada "yarık karın" anlamına gelen gastroşizis, karın defekti sonucu oluşan ve yeni doğan bebeklerde görülen bir hastalıktır.

Yaklaşık olarak 10 bin hamilelikte bir görülen ve tedavisine bebek doğar doğmaz başlanan gastroşizis, karın duvarı anomalilerinden biridir. Bebeklerde gelişim yetersizliğine bağlı olarak karın duvarının göbek etrafındaki bölümünde ortaya çıkmaktadır.

Gastroşizis, göbek kordonunun hemen yanında oluşan karın açıklığından bebeğin bağırsak, mide gibi karın içi organlarının dışarıya çıkmış bir şekilde doğması ile karakterizedir.

Gastroşizis hastalığında, tedavi edildiği takdirde bebeklerin hayatta kalma oranları yüksektir ve farklı bir hastalığı olmayan çoğu bebek, tedavi edilerek normale döndürülür.

Her 5 bin canlı doğumda bir görülen bu hastalık, bebekte hayati tehlikeler yaratabilmektedir. Gastroşizis ile doğmuş bir bebekte, bağırsak ve mide zedelenmeleri gözlenebilmektedir.

GASTROŞİZİSİN BELİRTİLERİ

Gastroşizis hastalığı, hamilelik döneminde eksiksiz yapılan kontroller sırasında anlaşılabilmektedir. Genellikle ultrason ile muayenede, bebeğin karnında bir problem olup olmadığı belli olmaktadır.

Ancak bunu anlamak için hamileliğin üçüncü ayının bitmiş olması gerekmektedir. Çünkü üçüncü aya kadar bebeğin bağırsakları ve diğer karın içi organları dışarı sarkmış haldedir.

Gastroşizis hastalığı olan çocuk, genellikle erken doğumla dünyaya gelmektedir. Buna bağlı büyüme geriliği gözlenebilmektedir. Daha ileri vakalarda ve gecikmiş müdahalelerde ise bebek yaşamını yitirebilmektedir.

Genellikle kontroller esnasında anlaşılan gastroşizis belirtileri şu şekildedir:

Kan testlerinde AFP değerinin çok yüksek olması.

Amniyon sıvısının normalden fazla olması.

Yeni doğan bebeğin dışarda bulunan organların ödemli ve çok şişkin görünmesi.

Göbek kordonunun sağında bir karın açıklığı görülmesi.

Dışarıda bulunan organların kese içinde olmaması.

GASTROŞİZİSİN NEDENLERİ

Gastroşizisin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte sadece genetik nedenlere bağlı olmadığı bilinmektedir. Bu yüzden gastroşizis için çevresel, genetik ve fizyolojik nedenlerin birlikte ortaya çıkardığı bir hastalıktır denilebilir.

Bununla birlikte geçmişten bugüne yapılmış olan bazı incelemeler sonucunda, gastroşizis oluşmasına neden olan çeşitli faktörlerin şunlar olabileceği saptanmıştır:

Bebeğin sağ tarafındaki göbek damarlarının gelişememesi.

Hamilelikte ilk 3 ay içerisinde yaşanan damar yetersizliği.

Hamilelikte annenin aşırı ilaç kullanımı.

GASTROŞİZİSİN TEDAVİSİ

Gastroşizis tedavisi, cerrahi yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu cerrahi yöntemlerin amacı; dışarıda bulunan bağırsakları, karın boşluğuna sağlıklı bir şekilde koymaktır.

Karın açıklığının kapanması uzun sürebileceğinden tedavi, uzun bir süreci kapsayabilir. Bu nedenle tedavi süreci boyunca bebek, yeterli bakım görmediği takdirde, enfeksiyon kapma riski taşır.

Cerrahi tedavi sürecinde, aşamalı bir yol izlenmektedir. Öncelik bebeğin yaşamı söz konusu olduğundan, ilk olarak bağırsakların yapısı korunmaya çalışılmaktadır. Cerrahi yöntemler, karın açıklığının büyüklüğüne ve gastroşizisin yapısına göre değişebilmektedir.