Gaza nedir

Arapça gazve kökünden türetilen "gaza" kelimesinin anlamı İslam'ı yaymak ve korumak adına yapılan savaştır.

Gaza; İslam dinini yaymak veya İslamı ve Müslümanları dış saldırılardan korumak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaş demektir.

Gaza kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada akın yapma, düşmanla savaşmak gibi anlamlara gelir.

Aynı kökten gelen gazve kelimesi Hz. Muhammed’in bizzat katıldığı ve idare ettiği savaşları belirtmek için kullanılır.

"GAZAN MÜBAREK OLSUN" ANLAMI

Gaza, İslam'ın temel kavramlarından biri olduğu için birçok deyim ve atasözümüzde de sıklıkla kullanılır. ''Gazan mübarek olsun'' sözü de bu deyimler arasında yer alıyor.

Sabır ve zahmet gerektiren bir mücadelenin içine girmiş olan kişilere Gazan Mübarek olsun denir.

GAZA VE CİHAT

Cehd kökünden türetilmiş olan cihat, din için mücadele etmek ve savaşmak anlamına gelir.

Gaz ve kökünden türeyen gaza da cihat ile eş anlamlıdır.