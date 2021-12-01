Gebelik kolestazı nedir

Gebelik kolestazı, çok sık görülmemekle birlikte şiddetli kaşıntı ile kendini belli eden ve genellikle ilerleyen gebelik dönemlerinde görülen bir rahatsızlıktır.

Gebelik kolestazı, vücuttaki safra yollarının işlevininin bozulması nedeniyle kandaki safra asit miktarındaki artışa bağlı olarak çeşitli şikayetlerin ortaya çıkmasıdır.

Bu şikayetlerin başında ise ciltte döküntü ve kızarıklık olmadan kaşıntı yaşanması gelmektedir. Yapılan araştırmalar, her 1000 gebelikten 1 vile 2'sinde gebelik kolestazının meydana geldiğini göstermektedir.

Kontrol altına alınıp tedavi edilmediği takdirde, anne ve çocuk sağlığını kötü etkileyecek önemli bir rahatsızlık durumuna gelebilmektedir.

GEBELİK KOLESTAZI NASIL MEYDANA GELİR

Gebelik dışı durumlarda da meydana gelebilen kolestaz, safra yollarından ince bağırsağa safra salgısının geçişindeki aksamaları tanımlamak için kullanılan sağlık problemlerinin genel adıdır.

Safra salgısının engellenmesinin anatomik veya fizyolojik birçok sebebi olabilir. Ancak gebelik kolestazı, bu sebeplerin dışında özel bir durum olarak görülür.

Gebelik kolestazının temel mekanizması ve nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak gebelikle birlikte kandaki miktarı artan östrojen hormonunun, safra yollarındaki safra boşaltım mekanizmasını bozarak, ince bağırsağa geçen safra miktarında azalmaya yol açması ve safranın karaciğer dokularında birikmesi, gebelik kolestazına neden olarak gösterilebilir.

Karaciğerde biriken safranın içeriğindeki safra asitleri kana geçerek kandaki miktarını artırır ve kolestaza işaret eden belirtilerin gelişmesine neden olur.

GEBELİK KOLESTAZININ NEDENLERİ

Gebelik kolestazının gelişmesinde en belirgin etkenin genetik faktörler olduğu bilinmektedir. Bu nedenle ailesinde gebelik kolestazı görülen kadınların aynı rahatsızlıkla karşılaşma ihtimali yüksektir.

Bununla birlikte, çeşitli durumların varlığında gebelik kolestazının meydana gelme riski artış göstermektedir. Bu durumlar şöyledir:

Karaciğerde hasara neden olan sağlık sorunları

Kronik hepatit C enfeksiyonu

İkiz veya daha fazla sayıda bebeğe gebelik durumu

Tüp bebek

Daha önceki gebeliklerde kolestaz geçirmiş olmak

GEBELİK KOLESTAZININ BELİRTİLERİ

Gebelik kolestazı, gebeliğin son üç ayında ortaya çıkmaktadır. Gebelik kolestazında annede besinlerdeki yağların sindiriminde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle özellikle yağla birlikte emilen bazı vitaminlerin eksiklikleri gözlemlenebilir. Bunlar arasında K vitamini, eksikliğinde çeşitli kanama problemleri gelişebildiğinden; özellikle doğum esnasında önemlidir.

Gebelik kolestazının belirtileri şu şekildedir:

Kaşıntı

Koyu renkli idrar

Açık renkli dışkılama

Sarılık

İştah kaybı

Bulantı

Özellikle aşağıdaki durumlara yol açtığı bilindiğinden erken tanı ve tedavisi önem kazanmaktadır:

Erken doğum

Bebekte büyüme ve gelişme geriliği

Ölü doğum

Bebekte doğum sonrası ciddi solunum problemleri

GEBELİK KOLESTAZININ TEDAVİSİ

Gebelik kolestazı tedavisinde amaç, kanda artış gösteren safra asitlerinin miktarını azaltmak ve bu rahatsızlıkla beraber ortaya çıkan sorunların gebelik süresince kontrol altına alınmasını sağlamaktır.

Bu doğrultuda, gebelik kolestazı tanısı konan kişilere uygun görülen ilaçlarla safra asitlerinin kandaki miktarı azaltılır. Ayrıca safra yollarındaki bozukluk nedeniyle emilimi azalan gıdaların ve vitaminlerin takviyeleri yapılır.

Kaşıntı şikayetine yönelik çeşitli ilaç tedavilerine başvurulur. Bu hastalık, erken doğum gibi çeşitli sorunlara yol açabildiğinden gebelik kolestazı süresince anne ve bebek yakından takip edilir.