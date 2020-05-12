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    Gece körlüğü nedir

    Halk arasında daha çok “Tavuk karası” olarak bilinen gece körlüğü, insanın görüş açısının daralması ve zamanla görme yetisinin kaybolmasına denir.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2020 - 17:17
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    Gece körlüğü nedir

    Gece körlüğü, bazılarına göre bir hastalık bazılarına göre ise bir belirtidir.

    Gece körlüğü yaşayan insanları, karanlıkta tamamen görmüyor diye nitelendirmek çok da doğru değildir.

    Görüş açılarında sıkıntı olduğu için bu insanların araba ile gece yolculuğu yapması ve hareket etmesi tehlikelidir.

    BELİRTİLERİ NELERDİR

    Görüş alanında daralma.

    Ortamın aniden kararması.

    Çok fazla ışığa maruz kalındığında gözleri açmakta zorluk yaşamak.

    Şikâyetlerin artması durumunda hastalar, gördükleri yolu giderek uzuyormuş gibi görebilir...

    HASTALIĞIN NEDENLERİ

    Göz bakımına ve sağlığına dikkat etmemek.

    Fazla ışığa maruz kalmak.

    Aile bireylerinde olması.

    Süt ve süt ürünlerini yetersiz tüketmek.

    Bazı ilaçların yan etkisi.

    Miyop olan insanlar gece görüşünde bozukluk yaşayabilir.

    Şeker hastalığı da tetikleyebilir.

    Ayrıca yaş ilerledikçe birey görmekte zorluk yaşayabilir.

    TEDAVİ NASIL OLUR

    Hastalığın kesin bir tedavisi olmamakla beraber ilk önce hastalığın altında yatan nedenin bulunması gerekir.

    Bol bol A ve D vitamini tüketmek önemlidir.

    Beden ve ağız sağlığına nasıl dikkat ediyorsak aynı şekilde göz sağlığına da dikkat etmek gerekir.

    Sağlıklı besinler tüketilmelidir.

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