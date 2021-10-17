Genogram nedir

Birçok alanda kullanılan resimli bir gösterge olarak bilinen genogram; nesiller boyunca ilişkileri, aile dinamiklerini ve önemli olayları göstermek için kullanılan bir aile haritasıdır.

Farklı semboller kullanılarak oluşturulan genogram, özellikle psikoloji alanında sıklıkla faydalanılan bir sistemdir.

Genogram ayrıca, önceki kuşaklardan yola çıkarak hazırlanan bir harita olarak da ifade edilebilmektedir. Birçok alanda kullanılan semboller olarak bilinen genogram tekniği, Bowen Aile Sistemi Kuramı'nda çok fazla kullanılmaktadır.

Bu teknik, özellikle ruh sağlığı uzmanları, eğitimciler, tıp uzmanları, sosyologlar ve sosyal çalışanlar tarafından kullanılmaktadır.

GENOGRAMIN AMACI

Genogram, ailenin güçlü ve zayıf taraflarını görsel bir şekilde ifade etmek için kullanılmaktadır.

Soy ağacının daha gelişmiş bir versiyonu olarak kabul edilen genogram, bireyler arasındaki ilişkileri de ele almaktadır. Yani genogram, yalnızca ailede bulunan kişilerin adlarını söylemekle kalmaz aynı zamanda kişilerin birbirleri ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu da göstermektedir.

Ailenin hikayeleri ve değerlerinin de gösterildiği genogram, ailelerin geçmişlerindeki tüm değerlerin yeni nesillere taşınması için büyük bir öneme sahiptir.

PSİKOLOJİDE GENOGRAMDA HANGİ BİLGİLER YER ALIR

Genogram, psikoloji alanında oldukça fazla kullanılmaktadır. Genogram sembollerinin her birinin farklı anlamlara sahip olduğu bilinmektedir.

Biçok farklı bilginin yer aldığı genogramda; cinsiyet, evlilik, çocuklar ve ilişkiler farklı sembollerle gösterilmektedir.

Farklı nesiller boyunca aile bireylerinin isimlerinin yer aldığı genogramda, kişilerin akrabaları bulunmaktadır. Ancak tüm akrabaları genogram içerisine katmak mümkün olmamaktadır.

Genel olarak kişilerin ebeveynleri, kardeşleri ve ebeynlerinin kardeşleri genogramda yer almaktadır. Yalnız ebevenylerin kardeşlerinin aileleri genogramda bulunmamaktadır.

Çiftlerle genogram haritası çizilirken her iki tarafın ailelerinin çizilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra medeni hal, çocukların durumu, ilişkiler, demografik bilgiler ve fonksiyonlar da yer almalıdır.

GENOGRAMIN PSİKOLOJİDE SAĞLADIĞI FAYDALAR

Genogramın özellikle psikoterapi sırasında büyük faydalar sağladığı bilinmektedir. Danışanın geçmişi hakkında daha detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmak için de oldukça etkilidir.

İç görü kazanmak için de kullanılması gereken genogram, danışanın kaynaklarını ortaya çıkarma konusunda da büyük kolaylık sağlamaktadır.

Mevcut problemlerin çözülmesi için çözüm odaklı bir çalışma imkânı sunan bu genogram, kişinin hayatta alacağı kararları en doğru şekilde verebilmelerine yardımcı olmaktadır.

GENOGRAM NASIL ÇİZİLİR

Genogramın çizimi için bir kâğıt tercih edilebileceği gibi bilgisayar da kullanılabilmektedir. A3 kağıtlarına tahta kalemleri ve keçeli kalemlerle genogram çizilebilmektedir.

Genogram çizimi için son zamanlarda bilgisayar programları geliştirilmiştir. Özellikle doküman hazırlamak için kullanılması önerilen bir programdır.