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Gerbera çiçeği nedir
- Özel İçerik
- 09.01.2022 - 18:14
- Güncelleme : 09.01.2022 - 18:16
En fazla satılan çiçekler arasında yer alan gerbera çiçeği iyiliği temsil ediyor.
Türkiye'nin iklim şartlarına uygun olan bu çiçek, sektörde en çok yetiştirilen türler arasında. Papayagiller ailesine mensup olan gerbera güzel kokusu ile dikkat çekiyor.
NASIL EKİLİR
Vazo çiçeği olarak bilinen gerbera, toprağa değil vazoya ekiliyor. Vazonun içerisinde temiz su ekildikten sonra, çiçeğin kökleri vazonun alt kısmına gelecek şekilde ekilmelidir.
NASIL ÇOĞALIR
Çoğaltma işlemi için saksı tercih edilir. Bu işlem için yaz ayları uygundur. Sağlam olan kökler, 20 santimetre derinliğindeki toprağa dikilir. Bu şekilde evde ve bahçede çoğaltma işlemi yapılmaktadır.
NASIL SULANIR
Gerbera suyu seven bir vazo çiçeğidir. Vazoda yetiştirildiğinde haftada bir kez suyunun değiştirilmesi yeterlidir. Saksıda yetiştirildiği takdirde ise toprağın nemli kalması için her gün su vermeye dikkat etmelisiniz.
GERBERA ÇİÇEĞİNİN ANLAMI
Yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılan bilgilere göre ise gerbera çiçeği havayı temizliyor. Aynı zamanda gerbera çiçeğinin evde bulunması uykusuzluk halini de önlediği biliniyor.
RENKLERİNİN ANLAMLARI
Gerbera çiçeğinin kırmızı rengi dostluk, beyaz rengi masumiyet, pembe renki canlılık, sarı rengi ise duygu patlaması anlamına geliyor.