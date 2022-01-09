Gerbera çiçeği nedir

Vazo çiçeği olarak bilinen ve papatyagiller ailesine mensup olan gerbera, kokusu ile dikkat çekerek en çok satılan çiçekler arasında yer alıyor.

En fazla satılan çiçekler arasında yer alan gerbera çiçeği iyiliği temsil ediyor.

Türkiye'nin iklim şartlarına uygun olan bu çiçek, sektörde en çok yetiştirilen türler arasında. Papayagiller ailesine mensup olan gerbera güzel kokusu ile dikkat çekiyor.

NASIL EKİLİR

Vazo çiçeği olarak bilinen gerbera, toprağa değil vazoya ekiliyor. Vazonun içerisinde temiz su ekildikten sonra, çiçeğin kökleri vazonun alt kısmına gelecek şekilde ekilmelidir.

NASIL ÇOĞALIR

Çoğaltma işlemi için saksı tercih edilir. Bu işlem için yaz ayları uygundur. Sağlam olan kökler, 20 santimetre derinliğindeki toprağa dikilir. Bu şekilde evde ve bahçede çoğaltma işlemi yapılmaktadır.

NASIL SULANIR

Gerbera suyu seven bir vazo çiçeğidir. Vazoda yetiştirildiğinde haftada bir kez suyunun değiştirilmesi yeterlidir. Saksıda yetiştirildiği takdirde ise toprağın nemli kalması için her gün su vermeye dikkat etmelisiniz.

GERBERA ÇİÇEĞİNİN ANLAMI

Yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılan bilgilere göre ise gerbera çiçeği havayı temizliyor. Aynı zamanda gerbera çiçeğinin evde bulunması uykusuzluk halini de önlediği biliniyor.

RENKLERİNİN ANLAMLARI

Gerbera çiçeğinin kırmızı rengi dostluk, beyaz rengi masumiyet, pembe renki canlılık, sarı rengi ise duygu patlaması anlamına geliyor.