Gergedan böceği nedir

Baş kısmındaki boynuz ile dikkat çeken gergedan böceği, aynı zamanda böcek dünyasının en büyük türü olma özelliğine sahiptir.

Gergedan böceği, “Scarabaeidae” familyasının “Dynastinae” alt familyasına ait bir böcek türüdür.

Bu böceğin 300 türü bulunur ve baş kısmındaki boynuzları ile dikkat çeker.

BÖCEK DÜNYASININ EN BÜYÜĞÜ

Boyları 15 santimetreye kadar ulaşabildiği için böcek dünyasının en büyüklerindendir. Isırma, sokma gibi özellikleri olmadığı için herhangi bir zararları da yoktur.

Kendi ağırlıklarının 850 katını kaldırabilen bu böcek türü, Asya'da popüler bir evcil hayvandır.

TÜRKİYE'DE SATIŞI VE BESLENMESİ YASAK

Bu böceğin ülkemizde beslenmesi ve satışı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmıştır.

Başka türleri yedikleri için doğal böcek ilacı olarak da kullanılabilir.

Ekolojiyi ve biyoçeşitliliği bozmamak adına bu türü toplayanlara minimum 73 bin lira para cezası uygulanır.

Yurt dışı piyasalarında ise larvası 15-20 dolara, kendisi 50-60 dolara satılır.