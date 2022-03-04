Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için köprüleri yıkmak da dahil birçok yöntem uygulayan Ukraynalılar, gerilla taktiğine başvurdu. Peki gerilla taktiği nedir, nasıl uygulanır?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 9. güne girildi.

Rus ordusunun ilerleyişi de sürerken Ukrayna ordusu ve siviller direnişi sürdürüyor.

Ukrayna ordusunun yanı sıra sivillerin oluşturduğu milis güçler de kendi bölgelerinde gerilla taktiği uyguluyor.

Çeşitli yöntemlerle tuzağa düşürülen Rus birlikleri ve zırhlı araçlarını imha ediliyor.

Gerilla taktiği nedir sorusu ise gündemi takip edenlerin merak konusu oldu. Gerilla taktiği nasıl uygulanır, ne işe yarar araştırılıyor.

GERİLLA TAKTİĞİ NEDİR

Gerilla İspanyolca "küçük harp" demek olup, Napolyon'a karşı gösterilen mukavemetten doğmuştur. Genellikle partizan veya "halk savaşçısı" diye isimlendirilir.

Gerilla taktiği, küçük ve gizli birliklerin gayri nizami harp tekniklerini kullanarak, düzenli bir orduya karşı yürüttükleri yıpratma amaçlı bir direniş yöntemidir.

Gerilla savaşta nihai sonuç almayı yani düşmanı yenmeyi hedeflemez, düşmana zarar vermeyi, savaşma azim ve iradesini kırmaya çalışır.

Taktiğin uygulanması için;

-Toprağın yerlisi olmak, çevreyi iyi tanımak

-Kolayca farkedilemiyecek kadar küçük, ama zarar verebilcek kadar büyük bir topluluk olmak

-Hızlı saldırı silahlarına sahip olmak önemlidir.