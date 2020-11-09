Gerontoloji nedir

Yaşlanmanın ve yaşlılığın bilimi anlamına gelen Gerontoloji, multidisipliner bir bilim dalıdır. Yaşlıların hayat şartlarını ve koşullarını iyileştirmeyi hedefler.

Yaşlılık ve yaşlanmanın bilimi olarak literatürde yer alan Gerontoloji bölümü, Nobel ödüllü Rus bilim insanı İlja Metschnikow tarafından ilk defa kullanılmış ve daha sonra başta ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok üniversitede bölüm olarak okutulmaya başlanmıştır.

GERONTOLOJİ KELİME ANLAMI

Kelime anlamı olarak Türkçesi “ihtiyar” anlamına gelen antik yunanca “geros” kelimesi ve yine türkçesi “ilim” anlamına gelen “logos” kelimelerinin birleşimden oluşmaktadır.

MULTİDİSİPLİNER BİR BİLİM DALI

Gerontoloji teorik olarak yaşlanma ve yaşlılığı bedensel, sosyal, kültürel, psişik vb. her yönüyle inceler. Gerontoloji’nin ilgi alanını yalnızca yaşlı bireylerle kısıtlamak doğru değildir. Bu bilimin konusu, yaşlanmanın başladığı andan yani embriyonun anne karnına düşmesinden itibaren devam eden yaşlanma sürecinin tamamıdır.

Pratik olarak ise, yaşlıların yaşam koşullarında iyileştirme sağlama, yeni teknolojik gelişmelerle birlikte günlük hayatın kolaylaştırılması, yaşlılarda zamanın ilerlemesi sonucunda gerçekleşen kayıplarla savaşmada planlayıcı ve yol gösterici, zihinsel ve fiziksel gelişmeye yardımcı olma, yaşlı bireylere dönük politikaların geliştirilmesi gibi yetişkin ve yaşlı insanların hayatlarıyla ilgili tüm konularda çalışmalarını yürütmektedir.

GERONTOLOG KİMDİR

Gerontolog, aldığı eğitim doğrultusunda, yaşlılığın ve yaşlanmanın tüm boyutlarını anlama, sorunları tespit etme ve bu sorunlara çözüm yolları geliştirmede uzmanlaşmış kişidir.

Gerontoloğun asıl görevi, bireylerin sağlıklı yaş almalarını sağlamak ve yaşlılık döneminde bireyin hayat şartlarını optimize etmek ve bu doğrultuda politikalar üretmektir.

GÖREVLERİ NELERDİR