DSÖ'den yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar 11 ülkede görülen en az 169 hepatit vakasından ilk can kaybı yaşandı. Peki gizemli hepatit nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Koronavirüs endişesi sürerken yeni tehlikenin adını Dünya Sağlı Örgütü duyurdu.

Dünya Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, Covid-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni "küresel salgın" şüphesiyle bakılan "gizemli hepatit" vakaları açıklandı.

Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit vakası tespit edildi. 24 Nisa itibarıyla ilk ölüm de bildirildi.

Panik yaratan gizemli hepatit nedir ve nasıl bulaşır merak ediliyor. İşte gizemli hepatit belirtileri...

Gizemli hepatit belirtileri

Gizemli hepatit, enzimlerinin belirgin şekilde yükseldiği akut hepatittir.

Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle bugüne kadar 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada “Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma, sarılık olduğu; çoğu vakada yüksek ateş görülmediği” bilgisi paylaşıldı.

Araştırılıyor

Bilim insanları aniden ortaya çıkan ve çocuklarda hızla yayılan hastalığın arka planında ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar.

Bilim insanları çocuklarda hepatitin normal olduğunu fakat daha önce sağlığı yerinde olan çocuklarda hepatitin ağır sonuçlarının görülmesinin olağandışı olduğunu duyurdu.

Uzmanlar, gizemli hepatitin A, B, C, D ve E türlerinden farklı olduğunu da duyurdu.