Glass Armonica nedir

Glass Armonica, 18. yüzyılda Benjamin Franklin tarafından icat edilen bir müzik aletidir.

Franklin'in icar ettiği bu müzik enstrümanına 'Armonica' ismini tercih etmesinin nedeni ise, kelimenin İtalyancada, iki veya daha çok sesin aynı anda kulağa hoş gelecek biçimdeki uyumu anlamına gelmesidir.

Cam şişelerden oluşan bu alet, parmakların ıslatılması ve nemlendirilmesinin ardından çalınmaktadır.

Uzun bir süre konserlerde de kullanılan Glass Armonica, ardından ise yasaklandı. Aletin yasaklanma nedeni olarak, çıkan sesin insan beyni ve kulaklarıyla bilinmeyen bir etkileşiminin olduğunun varsayılmasıydı.

İNSANLARI ÖLÜME SÜRÜKLEDİ

Söz konusu enstrümandan çıkan sesin, 1000-4000 hertz ağırlığında olduğu ortaya çıkmış.

4000 hertz altındaki seslerin ise sağ ile sol kulak arasındaki nirengi noktasını bulamaması nedeniyle, katman/safha farklılığı oluşturduğu ve bunun da duyma sorunlarına yol açtığı da öğrenilmiş.

1799'da doktor Anthony Willich, Glass Armonica'nın çıkardığı sesin sinir sistemini bir hayli kötü etkilediği ve bu nedenle enstrümanın yasaklansı gerektiğini dile getirmiş.

Armonica virtüözü Marianne Kirchgessner'in hayatını kaybetmesinin suçlusu olarak da bu enstrümanı gösteren pek çok kişi mevcut.

Üstelik bazı psikiyatristler ise Glass Armonica'nın sesinin, dinleyicileri intihara sürüklediğini de belirtmiş.

BİRÇOK SANATÇI BU ALET İÇİN BESTELER YAPTI

Glass Armonica aletinin ortaya çıktığı ilk dönemde dünyaca ünlü pek çok sanatçı bu enstrüman için besteler de yapmıştır.

Bu isimlerden bazıları ise şu şekilde:

- Mozart

- Hassa

- Bach

- Beethoven

- Donizetti

- Strauss