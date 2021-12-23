Euro
12.7926
-7.57%
Dolar
11.2699
-7.55%
Altın
654.3350
-7.55%
Borsa
1,802.66
-0.08%
Bitcoin
566.191
-10.14%
BTXN Coin
37.66
-3.06%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Glaze tekniği nedir

    Et veya sebzenin pişme suyunun çektirilmesiyle birlikte yiyeceklerin çeşitli soslarla parlatılıp, hazırlama tekniğidir. Bu yöntem tatlılarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 16:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Glaze tekniği nedir

    Glaze etmek, Türk mutfağında çok fazla kullanılmasa da yaygınlaşmaya başlamıştır. Batı mutfağında ise oldukça popüler bir yöntem olarak yıllardır kullanılmaktadır.

    Hem lezzet artıran hem de sunumu şıklaştıran bir yiyecek kaplama yöntemi olan glaze ile tatlılar ya da tuzlu seçenekler parlak bir sos ile kaplanır ve bu işleme glaze etmek denir.

    PARLATARAK PİŞİRME YÖNTEMİ

    Glaze tekniği genelde,etlerde, tatlılarda ve sebzelerde kullanılabilir.Bu yöntem sayesinde yaptığınız yemeği hem görsel açıdan hem de daha lezzetli sonuçlara ulaşabilirsiniz.

    Uygulayacağınız ürüne göre kullanacağınız malzemeler yumurta beyazı, krema, tereyağı, şeker, süt ve çeşitli yağlar olabilir.

    Glaze tekniği nedir #1

     

    GLAZE ETME TEKNİKLERİ

    Glaze tekniğinin birçok farklı gıdada birçok uygulama yöntemler arasından Sebzeler için izleyebileceğiniz birkaç adımı sizlerle paylaşıyoruz:

    1) Sebze istediğiniz boyutta doğrayın. Aynı boyutta doğrarsanız eşit şekilde pişmesi kolaylaşacaktır. Arpacık soğanı gibi sebzeler kullanıyorsanız bütün olarak da bırakabilirsiniz.

    2) Sebzelerinizi bir tencereye koyun ve sebzelerin yarısına kadar suyla doldurun. Daha lezzetli hale getirmek için su yerine et suyu, portakal suyu veya şarap kullanabilirsiniz.

    3) Tereyağı, şeker ve tuz ekleyin. Şeker ve tereyağı parlaklık katacaktır. Çeşitli otlar, zencefil veya narenciye kabuğu rendesi gibi aromatikler kullanarak lezzeti katlayabilirsiniz.

    4) Kaynamaya başlayıp sebzeler yumuşayana ve parlak bir görüntüye sahip olana kadar sıvının çoğunun buharlaşmasını bekleyin. Burada işlemi bitirebilir veya sebzelerin doğal şekeriyle karamelize etmek için biraz daha pişirebilirsiniz.

    5) Sebzeleri sunum tabağına aldıktan sonra üzerine doğranmış otlar ekleyerek veya bir narenciye sıkarak süsleyebilirsiniz. Bu teknik ile sıradan sebzeleriniz olağanüstü bir garnitüre dönüşecek.

    Glaze tekniği nedir #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir