Glaze tekniği nedir

Et veya sebzenin pişme suyunun çektirilmesiyle birlikte yiyeceklerin çeşitli soslarla parlatılıp, hazırlama tekniğidir. Bu yöntem tatlılarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Glaze etmek, Türk mutfağında çok fazla kullanılmasa da yaygınlaşmaya başlamıştır. Batı mutfağında ise oldukça popüler bir yöntem olarak yıllardır kullanılmaktadır.

Hem lezzet artıran hem de sunumu şıklaştıran bir yiyecek kaplama yöntemi olan glaze ile tatlılar ya da tuzlu seçenekler parlak bir sos ile kaplanır ve bu işleme glaze etmek denir.

PARLATARAK PİŞİRME YÖNTEMİ

Glaze tekniği genelde,etlerde, tatlılarda ve sebzelerde kullanılabilir.Bu yöntem sayesinde yaptığınız yemeği hem görsel açıdan hem de daha lezzetli sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Uygulayacağınız ürüne göre kullanacağınız malzemeler yumurta beyazı, krema, tereyağı, şeker, süt ve çeşitli yağlar olabilir.

GLAZE ETME TEKNİKLERİ

Glaze tekniğinin birçok farklı gıdada birçok uygulama yöntemler arasından Sebzeler için izleyebileceğiniz birkaç adımı sizlerle paylaşıyoruz:

1) Sebze istediğiniz boyutta doğrayın. Aynı boyutta doğrarsanız eşit şekilde pişmesi kolaylaşacaktır. Arpacık soğanı gibi sebzeler kullanıyorsanız bütün olarak da bırakabilirsiniz.

2) Sebzelerinizi bir tencereye koyun ve sebzelerin yarısına kadar suyla doldurun. Daha lezzetli hale getirmek için su yerine et suyu, portakal suyu veya şarap kullanabilirsiniz.

3) Tereyağı, şeker ve tuz ekleyin. Şeker ve tereyağı parlaklık katacaktır. Çeşitli otlar, zencefil veya narenciye kabuğu rendesi gibi aromatikler kullanarak lezzeti katlayabilirsiniz.

4) Kaynamaya başlayıp sebzeler yumuşayana ve parlak bir görüntüye sahip olana kadar sıvının çoğunun buharlaşmasını bekleyin. Burada işlemi bitirebilir veya sebzelerin doğal şekeriyle karamelize etmek için biraz daha pişirebilirsiniz.

5) Sebzeleri sunum tabağına aldıktan sonra üzerine doğranmış otlar ekleyerek veya bir narenciye sıkarak süsleyebilirsiniz. Bu teknik ile sıradan sebzeleriniz olağanüstü bir garnitüre dönüşecek.