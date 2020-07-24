Göktürk-1 nedir

En Son Haber

Göktürk-1, askeri ve sivil hedefler konusunda faaliyetlerini sürdüren bir uydudur.

Göktürk-1 uydusu, Fransız Guyanası'ndan 5 Aralık 2016'da fırlatıldı.

Uydu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından işletilmektedir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na göre, Göktürk-1 ile askeri istihbarat amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesi planlanmıştır.

Bunun yanı sıra, uydu sistemleri teknolojisinin geliştirilmesi, ormanlık alanların kontrol altında tutulması, kaçak yapılaşmaya karşı takip, doğal afetlerin ardından hasar tespiti gibi sivil hedefler konusunda hedefler de belirlenmiştir.

Uydunun ömrü, asgari olarak 7 yıl 3 ay olarak kaydedildi.

UYDUNUN ÖZELLİKLERİ

Görüntüleme kapasitesi, günde 902 nokta hedef görüntüsü iken, görüntü genişliği 15 kilometredir.

Görüntülenen bantlar; siyah-beyaz, kırmızı, yeşil, mavi ve yakın kızılötesidir.