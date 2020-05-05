Google Adsense nedir

Adsense, site yayıncılarının ilgili reklamları sitelerinde göstererek para kazanmalarını sağlayan bir Google hizmetidir.

İnternetten para kazanmanın en basit yollarından biri de sahip olduğunuz web sitesine reklam yerleştirmektir.

Google'ın kullanıcılara sunduğu Adsense, web sitelerinde reklam göstererek gelir elde etmenize yarayan bir hizmettir.

Kullanıcılar, yeni bir Adsense hesabı oluşturdukdan sonra web sitesini Google'a bildirir ve Google'dan onay geldiğinde ise o sitenin Adsense ile para kazanmasının önü açılır.

NASIL REKLAM KAZANILIR

Google Adsense'e başarılı bir şekilde kayıt olduktan sonra site onayı aldıysanız, Adsense hesabınızdan yeni bir reklam oluşturmalı veya otomatik reklam seçeneğini aktif etmelisiniz.

Yeni reklam birimi oluşturduğunuzda size verilen kodu, sitenizde reklam gösterilmesini istediğiniz bölgelerine yapıştırmanız gerekiyor.

Ancak Google'ın kullanıcılara sunduğu otomatik reklam seçeneğini tercih etmeniz durumunda, tek bir reklam kodunu sitenize eklemeniz yeterli. Google, sitenizin belirli yerlerinde otomatik olarak reklamları gösterecek ve reklamları optimize edecektir.

NE KADAR KAZANIRIM

Google Adsense ile ciddi gelirler elde etmek sanıldığı kadar basit değil. Öncelikle oldukça fazla ziyaretçi alan bir web sitesine ihtiyacınız var. Ayrıca Türkçe içeriğe sahip bir web siteniz varsa, Google'ın tıklama başına size ödeyeceği miktar oldukça düşük.

Çünkü Google'ın tıklama başına size ödediği miktar, reklam veren tarafından belirleniyor. Ülkemizde ise tıklama başına yüksek ücret belirleyen reklam veren sayısı oldıkça az.

Bu nedenle daha çok İngilizce içerikli web sitelerine yönelmenizde fayda var. Ancak bu iş için oldukça fazla zaman harcamanız gerekebilir.

Kısacası Google'dan ne kadar kazanacağınız tamamen reklam verenlerin belirlediği tıklama başına maliyet (TBM) ile alakalı. Örneğin bir gün 50 tıklamaya 75 lira kazanç sağlayabilirsiniz. Ancak 50 tıklamaya 10 lira kazanacağınız günler de olacaktır.

İçeriğimizin sonuna gelmeden önce, aşağıda bir web sitesinin günlük tıklama ve kazanç istatisliklerini paylaşıyoruz. Buradan yola çıkarak kafanızda bir fikir edinebilirsiniz.