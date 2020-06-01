Gotik sanat nedir

Fransa'nın öncülüğünde ortaya çıkan gotik sanat; Orta Çağı sona erdiren, Rönesansı başlatan akımdır.

'Gotik' tanımı, ilk kez Giorgio Vasari tarafından aşağılayıcı bir ifade şekliyle kullanılmıştır. Vasari'ye göre bu üslup; Roma’yı sona erdiren Gotlara, yani barbarlara özgüdür.

Gotik sanat, genel bilgilere göre 12. yüzyılın başlarından, 15. yüzyılın sonlarına kadar etkisini sürdürmüş olsa da, bu tarihlendirme coğrafyalara göre değişiklik de gösterebilmektedir.

ÇOĞUNLUKLA MİMARİ ESERLER ORTAYA ÇIKMIŞTIR

Çoğunlukla mimari eserlerde karşımıza çıkan gotik sanat, bununla sınırlı kalmamış, resim, heykel ve yazı gibi sanat alanlarında da etkisini göstermiştir.



Notre Dame Katedrali

DİNİ YAPILARDA GÖZLENİR

Gotik mimari denildiğinde akla ilk gelen yapılar, sivri çatı ve kuleleriyle göğe doğru yükselen, dev boyutlu katedrallerdir. Akımın özellikleri, başlangıçta çoğunlukla dini yapılarda görülmüştür.



Reims Katedrali

GOTİK SANATIN EN ÖNEMLİ ÖRNEKLERİ

Farklı sanat dallarında örnekleri görülen gotik sanatında ortaya çıkan başlıca eserler ise şu şekildedir:

- Notre Dame Katedrali

- Chartres Katedrali

- Roskilde Katedrali

- Reims Katedrali

- Milano Katedrali

- Batalhar Manastırı