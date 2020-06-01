- En Son Haber
- İpucu Haberleri
- Gotik sanat nedir
Gotik sanat nedir
- Haber Merkezi
- 01.06.2020 - 17:59
'Gotik' tanımı, ilk kez Giorgio Vasari tarafından aşağılayıcı bir ifade şekliyle kullanılmıştır. Vasari'ye göre bu üslup; Roma’yı sona erdiren Gotlara, yani barbarlara özgüdür.
Gotik sanat, genel bilgilere göre 12. yüzyılın başlarından, 15. yüzyılın sonlarına kadar etkisini sürdürmüş olsa da, bu tarihlendirme coğrafyalara göre değişiklik de gösterebilmektedir.
ÇOĞUNLUKLA MİMARİ ESERLER ORTAYA ÇIKMIŞTIR
Çoğunlukla mimari eserlerde karşımıza çıkan gotik sanat, bununla sınırlı kalmamış, resim, heykel ve yazı gibi sanat alanlarında da etkisini göstermiştir.
Notre Dame Katedrali
DİNİ YAPILARDA GÖZLENİR
Gotik mimari denildiğinde akla ilk gelen yapılar, sivri çatı ve kuleleriyle göğe doğru yükselen, dev boyutlu katedrallerdir. Akımın özellikleri, başlangıçta çoğunlukla dini yapılarda görülmüştür.
Reims Katedrali
GOTİK SANATIN EN ÖNEMLİ ÖRNEKLERİ
Farklı sanat dallarında örnekleri görülen gotik sanatında ortaya çıkan başlıca eserler ise şu şekildedir:
- Notre Dame Katedrali
- Chartres Katedrali
- Roskilde Katedrali
- Reims Katedrali
- Milano Katedrali
- Batalhar Manastırı