- Haberler
- İpucu Haberleri
- GPRS nedir
GPRS nedir
- Haber Merkezi
- 18.02.2022 - 16:48
- Güncelleme : 18.02.2022 - 16:49
İngilizce kelime olan General Packet Radio Service (GPRS), Türkçede 'Genel Paket Radyo Servisi' demektir.
GPRS, mevcut 2G cep telefonu şebekesi üzerinden paket anahtarlamalı olarak veri iletimi sağlayan bir teknolojidir.
GPRS NEDİR
Genellikle cep telefonları ve internet arasında, küçük veri paketlerinin alışverişi amacıyla kullanılır.
Mobil verinin kullanılmasını, internet ağına ne zaman bağlanacağını düzenleyen bir yazılımdır.
MOBİL ŞEBEKE ÜZERİNDEN VERİ AKTARIMI
Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan GPRS sistemi, ses ve temel veri aktarımı dışında da yüksek boyutlu verileri aktarmak için kullanılmıştır.
Sahip olduğu teknoloji sayesinde internet kullanımını artırmaktadır.Akıllı telefonların çıkmasına büyük katkı sağlamıştır.
Eski model iletişim sistemlerine göre daha hızlı ve ekonomik olmakla beraber yeni telefonlarda da GPRS kullanılması tercih edilir.