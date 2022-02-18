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    GPRS nedir

    Türkçe ismiyle 'Genel Paket Radyo Servisi' olan GPRS, bir çok şebeke kullanıcılarının veri uygulamalarına erişim sağlayabilmek için kullandığı bir teknolojidir.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 16:49
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    GPRS nedir

    İngilizce kelime olan General Packet Radio Service (GPRS), Türkçede 'Genel Paket Radyo Servisi' demektir.

    GPRS, mevcut 2G cep telefonu şebekesi üzerinden paket anahtarlamalı olarak veri iletimi sağlayan bir teknolojidir.

    GPRS NEDİR

    Genellikle cep telefonları ve internet arasında, küçük veri paketlerinin alışverişi amacıyla kullanılır.

    Mobil verinin kullanılmasını, internet ağına ne zaman bağlanacağını düzenleyen bir yazılımdır.

    MOBİL ŞEBEKE ÜZERİNDEN VERİ AKTARIMI

    Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan GPRS sistemi, ses ve temel veri aktarımı dışında da yüksek boyutlu verileri aktarmak için kullanılmıştır.

    Sahip olduğu teknoloji sayesinde internet kullanımını artırmaktadır.Akıllı telefonların çıkmasına büyük katkı sağlamıştır.

    Eski model iletişim sistemlerine göre daha hızlı ve ekonomik olmakla beraber yeni telefonlarda da GPRS kullanılması tercih edilir.

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