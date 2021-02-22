Granülosit nedir

Vücudun farklı yerlerinde bulunabilen ve özellikle pek çok dış etmene karşı ciddi bir koruma oluşturan granülosit, bir kan hücresidir.

Granülosit, akyuvarların bir bölümünü oluşturan çeşitli hücre tiplerine verilen isimdir.

Bu ismi almalarının nedeni granülosit hücre tiplerinin sitoplazmalarında bulunan farklı boyama özelliklerine sahip granüllerdir.

GRANÜLOSİT ÇEŞİTLERİ

Vücuda giren yabancı maddeler ve bakteri, virüs gibi zararlı mikroorganizmalar ile mücadele eden, onların yok olmasını sağlayan granülosit, üç tipe ayrılır.

Bunlar;

1- Nötrofil ( Nötrofil Granülositi)

2- Eozinofil ( Eozinofil Granülositi)

3- Bazofil ( Bazofil Granülositi ) şeklinde sıralanırlar.

GRAN DEĞERİ

Gran değerinin belli bir standart içerisinde olması gerekmektedir. Bu standart bazı etmenlere bağlı olarak ele alınmakta ve değişkenlik göstermektedir.

- Eozinofil normal değeri < 500 hücre/mcl (1 mikrolitre içerisinde 500 hücreden daha az)

- Nötrofil normal değeri açısından ele alındığında ise; bu değer yetişkin ile çocuklara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yapılacak olan kan testi ile beraber standart değer uzman doktor kontrolü altında ele alınarak ortaya çıkarılır,

- Bazofil ise her mikrolitre kanda en çok 300 baso şeklinde yer almalıdır. Bu durum toplam beyaz kan hücrelerinin yüzde 3’ünden daha azını teşkil etmektedir.