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Grizu patlaması nedir
Grizu patlaması, jeolojik devirlerde kömür oluşumu sırasında meydana gelen metan gazının, havayla karışmasıyla ortaya çıkan patlamadır. Türkiye’de maden kazalarının en sık görülen nedenidir.
- Haber Merkezi
- 19.12.2021 - 10:27
Grizu, madencilikte metan-hava karışımına verilen isimdir ve metanın havada bulunma oranı %5,4’ü geçtiği anda, karışımın yüksek sıcaklıkta patlama riski oluşur.
Havadaki metan miktarı, gaz püskürmeleri ve kömür tozu patlamalarına bağlı olarak artar, gerekli sıcaklığa ulaşıldığı durumda patlama gerçekleşir.
Metan, yoğun olarak taşkömürünün bünyesinde bulunduğu için kömür ocaklarında yaşanan kazaların ana sebeplerinden biridir.
Yalnızca Türkiye’de değil, dünyadaki bütün kömür ocaklarında büyük can kayıplarına sebebiyet vermiştir.
ÖNLEMEK İÇİN:
- Metanın drenaj ile önceden tahliyesi tercih edilmelidir.
- Grizulu madenlerde doğal havalandırma yerine mekanik havalandırma yapılmalıdır.
- Ortamdaki metanın tahliyesini sağlamaya yeterli havanın geçişine imkân verecek kesitte taban, tavan yolları oluşturulmalıdır.
- Aynalann havalandırılmasında temiz hava kullanılmalıdır.
- Çalışma alanında havalandırma doğal havalandırma ile aynı yönde yapılmalı ve ters havalandırmadan kaçınılmalıdır.
- Maden, içerideki havanın dışarıya çıkacağı şekilde emici fanla havalandınlmalıdır.
- Tali havalandırma yalnızca hazırlık işlerinde uygulanmalı, üretim panoları ana havalandırma sistemine bağlanmalıdır
- Havalandırma kapıları düzgün ve sağlam şekilde kurulmalıdır.
- Hava kaçakları minimum seviyeye indirilmelidir.
- Sistematik ölçümlerle havalandırma ve gaz emisyonu takip edilmelidir.