Guacamole nedir

Avokado ile yapılan guacamole, vitamin ve yağ açısından oldukça zengin bir Orta Amerika mezesidir.

Hepimizin yemekten zevk aldığı şeylerden biri de yiyeceklerimizi lezzetli hale getiren soslar.

Guacamole, avokado ile yapılan bir Orta Amerika mezesidir. Aztek kökenli olan bu yiyecek, içeriğindeki yağ ve vitamin açısından değerli tutulmuştur.

GUACAMOLE NEDİR

İspanyolların Amerika'yı istilasından sonra İspanya'da da ünlenen bu yiyecek, insanları avokado yetiştirmeye yönlendirmiştir.İklim uyuşmazlıkları nedeniyle bu çabalar ilk başlarda başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Modern mutfak aletleri kullanarak da yapılan bu meze, cipslerde dip sos olarak da tüketilebilir.

GUACAMOLE SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet avokado

1 adet büyük, sert domates

1 adet küçük, pembe soğan veya 3 sap yeşil soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Dilediğiniz kadar misket limonu suyu ve tuz

HAZIRLANIŞI

Avokadolar ikiye bölünür. Ortasındaki çekirdeği çıkartılır.

Avokadonun etli kısmı bir tatlı kaşığı ile kabuğundan ayrılıp bir kaba konur.

Bir çatalla püre haline getirilmeden iyice ezilir.

Yanında ezilmiş domates ve tuz konularak malzemeler karıştırılır .

Limon suyu da tat ve rengini koruması için eklenir.

Bununla birlikte içerisine ince kıyılmış soğan, acı biber, sarımsak, kişniş ve baharat çeşitlemeleri de konulabilir.

Bu malzemeler de püre haline getirilmeden ezilmiş avokado, domates, tuz, limon suyu ile karıştırılır.

Hazırlanan karışım buzdolabında bekletilir ve soğuk olarak yenir.

Avokado yemeyen kişilerin bile seveceği bu tarif, oldukça basit ve lezzetli, şimdiden afiyet olsun diyelim.