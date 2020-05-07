Guatr nedir

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Guatr, tiroid bezlerinin büyümesi ve şişmesine denir.

Tirioid vücudumuz için hayati değer taşıyan hormanları salgılar.

Boynun ön alt kısmında, nefes borusunun yanında bulunan tirioid bezlerinin büyümesi ve şişmesiyle oluşan guatr, Türkiye’de çok fazla görülür.

Kadınlarda ise erkeklere oranla daha çok görülmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR

Öksürme,

Yutma zorluğu,

Nefes darlığı,

Ses kısıklığı,

Boyunda şişlik.

Tiroid hormonlarının normal değerinden daha fazla salgılanması durumunda ise baş ağrısı, mide bulantısı, kalp çarpıntısı, halsizlik, saç dökülmesi ortaya çıkabilir.

GUATR RİSKİNİ OLUŞTURAN SEBEPLER

Yeterli düzeyde iyot tüketilmemesi,

Boyun ve göğüs bölgesine alınan radyasyon,

Menapoz ve hamilelik,

Ailede tiroid kanserinin bulunması,

Tiroid bezinin yeterli çalışmaması veya normalden fazla çalışması,

Sigara kullanımı guatrın en sık nedenleridir.

TEDAVİSİ NASIL OLUR

Alanında uzman bir hekim kontrolünde ilaç tedavisine başlanabilir.

Hormon testi yapılarak, hormon tedavisi uygulanabilir.

Cerrahi tedavilerde ise tiroid bezlerinin bır kısmı çıkarılabilir.

Operasyon sırasında paratiroid bezler çıkarılırsa hastada kalsiyum eksikliği oluşabilir.

GUATR TÜRLERİ

Kolloid Guatr (Endemik)

Zehirsiz (Sporadik)

Boyunda şişlik fark ettiğiniz zaman ve aşırı uyku hali gibi belirtileriniz çoğaldığında acilen bir doktora başvurmalısınız.