Gulet nedir

Gulet yüzlerce yıldır Anadolu kıyılarında yük taşımacılığı ve balıkçılık amacıyla kullanılmış günümüzde ise modern yapılarıyla mavi tur hizmeti veren ahşap teknelerdir.

Gulet ülkemizin Ege ve Akdeniz kıyılarına özgü bir tekne biçimidir.

Yüzyıllardır ülkemiz tersanelerinde geleneksel olarak üretilen Guletler kuşaklar boyu profesyonel ustalar tarafından imal edilerek şu anki mükemmel halini almıştır.

Guletler kıyıya yakın gezilerde olduğu kadar uzun deniz yolcularında de oldukça rahat ve idealdir.

İstanbul Bodrum Marmaris ve Fethiye tersanelerinde türk ustaların tamamı el emeğiyle yapılan bu tekneler günümüzde tüm dünyaya ihraç edilebilmektedir.

GULET ÇEŞİTLERİ

Ketch adı verilen guletler keskin kenar dizaynları ile tanınır. Bu tip guletlerde kıç bölgesi yükseltilerek geniş kabinler yaratılmıştır. Şu an dünyadaki en geniş kabine sahip tekneler arasında ketch tipi guletlerin özel bir yeri mevcuttur.

Karpuzkıç, geleneksel guletlerden arka kısmı oval olup kıç formu düşük teknelerdir.Alt kısmında kabin olmadığından dolayı denize daha yakın ve aynı zamanda daha denizci teknelerdir.

Tirhandil tip guletler Akdeniz ve Ege’nin bilinen en eski ve artık gelenekselleşmiş gulet tipidir. Asıl olarak bu tip guletler denizci tekneleridir ancak mavi yolculuk için de uygundurlar.