Güneş sistemi nedir

Güneş sistemi, Güneş'in çekimine bağlı ve çevresinde gezegenlerin döndüğü sistemdir.

Gezegen sistemimiz, Samanyolu galaksisinin dış sarmal kolunda bulunur.

Güneş sistemi, Güneş'in yanı sıra, bu yıldıza çekimle bağlı Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ile Pluto gibi cüce gezegenlerden oluşur.

Söz konusu sistemi oluşturan cisimlerin arasında düzinelerce uydu, milyonlarca asteroid, komet ve meteoroidler de bulunmaktadır.

Güneş sistemi, Samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında dönmektedir ve galaktik merkez etrafındaki bir turunu 230 milyon yılda tamamlamaktadır.

Bu sistem bir uzay bölgesidir ve atmosferi yoktur. Güneş sistemimizin gezegenleri ve hatta bazı asteroitler, yörüngelerinde 150'den fazla uydu barındırmaktadır.

Dört dev gezegenin ve en az bir asteroidin halkaları vardır. Hiçbiri Satürn'ün muhteşem halkaları kadar muhteşem değil.

NASA'ya göre, Voyager-1 aracı, şimdiye kadar Güneş sistemimizden dışarı çıkan tek uzay aracıdır.