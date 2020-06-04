Guqin nedir

Geleneksel Çin müzik aleti olan guqin, huzur verici bir çalgı olarak bilinir.

Çin'in en eski yaylı müzik aleti olarak ün salmış olan guqin, yedi tele sahip bir geleneksel Çin enstrümanıdır.

SAKİNLEŞTİRİCİ BİR SESİ VARDIR

Eski çağlardan beri Çin müzik kültürünün önemli bir parçası olan bu çalgı, eski zamanlarda "Qin" ya da "Yaoqin" olarak da adlandırılmıştır.

Kelime anlamı "eski telli çalgı" olan guqin, Çin halkı arasında "bilgelerin çalgısı" olarak adlandırılır.

ZORLU BİR ÇALMA TEKNİĞİ VARDIR

Yaklaşık 4 bin yıllık bir tarihi bulunan bu çalgı, Zhou hanedanı döneminde kullanılmaya başlanmıştır.

Çalma tekniğinin zorluğula bilinen guqin, binin üzerinde parmak tekniği gerektirir. Eski çağlarda tahta ve ipek tellerden yapılan bu enstrüman, günümüzde ise genellikle naylon kaplı çelik teller kullanılarak üretilir.