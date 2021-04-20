Hafefobi nedir

Dokunulmaktan korkma fobisi Hafefobi, az görünen ve insanlara çok ağır ve yıkıcı duygular yaşatan bir kaygı bozukluğudur.

Hafefobi yoğun bir dokunulma korkusudur.

Dokunulma korkusu, 6 aydan fazla devam eden ve ilişkileri veya çalışma hayatı bozan bir fobi olarak kabul edilmektedir.

Bu fobi genellikle cinsel saldırı korkusu ile ilişkilendirilir.Michell Dorais'a göre cinsel tacize uğrayan kişilerde genellikle dokunulma korkusu vardır ve cinsel taciz kurbanlardan biri dokunulmayı "Ateş gibi yanan" bir şey olarak tanımlamıştır. Bu fobiye sahip kişilere genelde dokunulduğunda kişinin donmasına ya da etrafındakilere saldırmasına neden oluyor.

Hapfefobi için bir “tam tedavi” yoktur, ancak durumunuzu yönetmenize yardımcı olabilecek psikoterapi seçenekleri vardır.

HAFEFOBİ BELİRTİLERİ

Hapfefobi söz konusu olduğunda, genellikle aşağıdakileri içerebilecek dokunma fiziksel bir reaksiyon vardır:

Göğüs acısı

Boğulma hissi

Soğuk veya sıcak basmaları

Ürtiker

Baş dönmesi

Ölüm korkusu

Kontrolünü kaybetme korkusu

Sıkışıp kalma korkusu

Kalp Çarpıntısı

Hiperventilasyon

Bulantı

Tehlikenin yaklaştığını hissetme

Terleme

Karıncalanma hissi

Titreme

HAFEFOBİ NEDENLERİ

Aşağıdaki faktörler hafefobiyi daha muhtemel hale getirebilir:



-Dokunulmayı içeren olumsuz geçmiş deneyimler.

-Bir ailede hafefobi veya diğer anksiyete bozuklukları.

-Diğer fobiler

-OKB, TSSB veya genel anksiyete bozukluğu gibi diğer ruh sağlığı koşulları.

-Cinsiyet.

-Kişilik tipi. Nevrotik bir kişiliğe sahip olmak ya da davranışsal inhibisyona eğilimi olmak, kaygı ve fobik bozuklukların gelişimi için risk faktörü olabilir.

HAFEFOBİ TEDAVİSİ

Bir kişinin fobileri yönetmesine veya üstesinden gelmesine yardımcı olacak birçok tedavi türü vardır.



Bilişsel davranışçı terapi, kişiye dokunulduğunda hissedebilecekleri kaygıyla baş etmelerine yardımcı olmak için yeni davranışlar ve düşünce süreçleri öğretebilir.



Maruz kalma terapisi, bir kişinin haftalarca veya aylar boyunca güvenli ve kontrollü bir ortamda korkusu ile yavaş yavaş maruz kaldığı yerdir. Bu, dokunulmayı ve fiziksel olarak dokunulmayı ya da kalabalık bir alanda durmayı sürdürmeyi hayal ederek başlayabilir.



Sanal gerçeklik maruziyeti terapisi, nesnenin yakınında veya durumda olma riski olmadan, fobik nesnelere veya durumlara güvenli ve kontrollü bir şekilde maruz kalmayı sağlar. Bir inceleme, bunun fobiler için yararlı bir terapi olabileceğini buldu.



Beta-bloker veya antidepresanlar gibi ilaçlar acil anksiyete ve panik belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu ilaçlar genellikle psikoterapiler ile birlikte kullanılır.