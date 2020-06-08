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    Hang drum nedir

    Hang drum, tamamen çelikten üretilen ve kucağayerleştirilerek çalınan bir enstrümandır.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 18:21
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    Hang drum nedir

    Yüzeyinde bulunan küçük çukurlara vurularak titreşim yoluyla farklı sesler ve notaların elde edildiği hang drum, iki İsviçreli müzisyenin ürettiği bir perküsyon enstrümanıdır.

    GÖRÜNTÜSÜ UFO'YA BENZER

    İsviçreli müzisyenler, çalma konusunda kesin bir yönteme sahip olmayan hang drum için, Endonezya ve Güney Hindistan'da araştırmalar yapmıştır.

    Hang drumın çıkardığı sesin armonik tınıları, arp gong seslerini anımsatır. Bu sesler, aletin yüzeyindeki ufak çukurlardan çıkmaktadır.

    Hang drum, değişik görünüşüyle UFO’yu anımsatır. Hang drum,içi boş olan iki çelik sac materyalinin, kenarlarından birbirlerine tutuşturulması ile ortaya çıkar. Bu iki sacın oluşturduğu yarım kürelere, “ding” ve “gu” isimleri verilir.

    ÇELİK SACLARDAN OLUŞUR

    Üstteki çanak olan ding tarafı, tonlama çemberi olarak bilinir ve 7 ile 9 arasında değişiklik gösteren alandan meydana gelir.

    Bu çukurlar, çelik sacın çekiçlerle dövülmesi ile ortaya çıkartılmaktadır. Gong sesini andıran tınıya sebep olansa kubbe şeklinde olan tepe kısımdan kaynaklanır.

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