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Hanımeli çiçeği nedir
- Haber Merkezi
- 28.05.2020 - 17:14
Beyaz ve sarı renkli olan bu çiçekler, görünümündeki zariflik nedeniyle “Hanımeli” ismini almıştır.
Eski zamanlarda uzun ömürlü olan bu çiçeklerin yakınına evler yapılırmış.
Ayrıca uğur ve şans getirildiğine inanılırmış.
Boyları 7 metreye kadar uzanan hanımeli çiçeğinin meyveleri çekirdeklidir.
Çekirdekileri, siyah mavi veya kırmızı renktedir.
Çiçeklenmesi için yeterli olgunluğa gelene kadar beklenilmedir.
Bu süre 3 ve 4 yıl arasında değişmektedir.
Kapalı ve havasız yerde sağlıksız olan bu bitkiye, güneş faydalı gelir. Saksıda yetiştirilmesi için de humuslu toprak gerekir.
BAKIMI NASIL OLUR
Bitki için güneş çok önemlidir. Bol güneş alan ve havalı yerlerde çiçekler sağlıklı uzar.
Nemli topraklarda genellikle yetiştirilir.
Türüne göre ise değişiklik gösterebilir. Toprak kurudukça sulamak gerekir.
İhtiyaçtan fazla sulama olursa çiçek hastalanabilir.
Budanması için belli bir zaman yoktur fakat kış sonuna kadar budanma yapılmazsa gelecek yıl az çiçek verdiği görülür.
Olgunlaşmış bir dalını yaz ayında keserek toprağa gömerseniz, çoğaltmış olursunuz.
Havasız ortamda yetiştirildiği takdirde yaprak biti ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda bitkiyi düzenli olarak ilaçlamak gerekir.
FAYDALARI
İdrar söktürücü bir özelliğe sahiptir
Cilt problemlerine iyi gelir
Metabolizmayı güçlendirir
Beyin damarlarına iyi gelir
Cildi nemlendirir ve lekelerin azalmasına yardımcı olur
Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir
Çay veya gargara şeklinde bu bitkiyi kullanabilirsiniz
Çayı hazırlamak için önceden kurutmanız gerekir