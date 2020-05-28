Hanımeli çiçeği nedir

Caprifoliaceae familyasına ait sarmaşık ve hoş kokulu bir bitki türüdür.

Beyaz ve sarı renkli olan bu çiçekler, görünümündeki zariflik nedeniyle “Hanımeli” ismini almıştır.

Eski zamanlarda uzun ömürlü olan bu çiçeklerin yakınına evler yapılırmış.

Ayrıca uğur ve şans getirildiğine inanılırmış.

Boyları 7 metreye kadar uzanan hanımeli çiçeğinin meyveleri çekirdeklidir.

Çekirdekileri, siyah mavi veya kırmızı renktedir.

Çiçeklenmesi için yeterli olgunluğa gelene kadar beklenilmedir.

Bu süre 3 ve 4 yıl arasında değişmektedir.

Kapalı ve havasız yerde sağlıksız olan bu bitkiye, güneş faydalı gelir. Saksıda yetiştirilmesi için de humuslu toprak gerekir.

BAKIMI NASIL OLUR

Bitki için güneş çok önemlidir. Bol güneş alan ve havalı yerlerde çiçekler sağlıklı uzar.

Nemli topraklarda genellikle yetiştirilir.

Türüne göre ise değişiklik gösterebilir. Toprak kurudukça sulamak gerekir.

İhtiyaçtan fazla sulama olursa çiçek hastalanabilir.

Budanması için belli bir zaman yoktur fakat kış sonuna kadar budanma yapılmazsa gelecek yıl az çiçek verdiği görülür.

Olgunlaşmış bir dalını yaz ayında keserek toprağa gömerseniz, çoğaltmış olursunuz.

Havasız ortamda yetiştirildiği takdirde yaprak biti ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda bitkiyi düzenli olarak ilaçlamak gerekir.

FAYDALARI

İdrar söktürücü bir özelliğe sahiptir

Cilt problemlerine iyi gelir

Metabolizmayı güçlendirir

Beyin damarlarına iyi gelir

Cildi nemlendirir ve lekelerin azalmasına yardımcı olur

Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir

Çay veya gargara şeklinde bu bitkiyi kullanabilirsiniz

Çayı hazırlamak için önceden kurutmanız gerekir